Deze prachtige collectie gaat onder de hamer

We behandelen regelmatig Porsche- en Ferrari-collecties met allemaal voor de hand liggende modellen, maar die zijn eigenlijk een beetje saai. We zien veel liever een afwisselende collectie met allemaal verschillende modellen. Zoals deze collectie die binnenkort geveild wordt door Gooding & Co.

We weten ook de reden dat deze auto’s geveild worden. Die is niet zo fraai. De 61-jarige eigenaar – Curtis Leaverton – is helaas omgekomen bij een noodlottig ongeluk. Tijdens een fietstochtje werd hij geraakt door een omvallende boom. Hoeveel pech kun je hebben?

Meneer Leaverton doet na zijn dood toch nog een goede daad, want het was zijn wens dat de opbrengst naar goede doelen zou gaan. De auto’s worden allemaal ‘No reserve’ geveild en het geld gaat onder meer naar organisaties die zich inzetten voor kinderen met kanker.

We nemen een aantal hoogtepunten uit de collectie met jullie door.

Jaguar XJR-15 (1991)

Veel specialer dan dit wordt het niet: een Jaguar XJR-15, waar er maar 53 van gebouwd zijn. De auto was een idee van Tom Walkinshaw en gebaseerd op de XJR-9 Le Mans-auto. In tegenstelling tot de XJ220 heeft deze auto wél een V12, die 450 pk levert. Dankzij het veelvuldig gebruik van carbon en kevlar weegt de auto maar 1.050 kg. De XJR-15 is ontworpen door Peter Stevens, die later ook de McLaren F1 zou tekenen. Een vergeten parel uit de jaren ’90, die naar verwachting €800.000 tot €1 miljoen op gaat brengen. Een koopje!

Alfa Romeo 6C 1750 (1932)

De duurste auto van het stel is deze vooroorlogse Alfa. De carrosserie is ontworpen door Zagato en onder de kap ligt een 1,7 liter zes-in-lijn. Die is goed voor circa 85 pk. Dit exemplaar heeft nog de originele motor en heeft onder meer deelgenomen aan de Mille Miglia. Deze gewilde klassieker moet €1,5 tot €1,9 miljoen opbrengen.

Porsche Carrera GT (2005)

Een auto die weinig toelichting behoeft: de Carrera GT. Dit model is heel hard op weg een icoon te worden. Dit exemplaar heeft 1.807 mile (2.908 kilomter) op de teller staan. Daarom moet de auto goed zijn voor een opbrengst van €1,3 tot €1,5 miljoen.

Alfa Romeo Tipo 33/3 (1971)

Ook heel gaaf: deze raceauto met een Nederlandse tintje. Deze Alfa haalde in 1971 een tweede plaats tijdens de Targa Florio, met Andrea de Adamich en onze eigen Gijs van Lennep achter het stuur. Overigens werd diezelfde Targa Florio gewonnen door Toine Hezemans in een andere Tipo 33, maar dat terzijde. Dit is een prachtige raceauto, met een waanzinnig klinkende 3,0 liter V8.

Verder bevat de collectie nog twee klassieke Alfa’s, een Austin Healey, een Ferrari GTC4Lusso, een Porsche 991 GT3 Cup en meer. Dit alles zal geveild worden tijdens de Amelia Island-veiling in maart. Laat vooral even weten wat jou favoriet is!

Foto’s: Gooding & Co