Het is jullie schuld dat het niet goed gaat met Alfa Romeo

Steun het goede doel, koop een Alfa Romeo.

Alfa Romeo is een merk dat bijna iedere autoliefhebber aan het hart gaat. Maar heb je er ook eentje op de oprit staan? De kans is klein. Daar kunnen tal van redenen voor zijn. Een model dat je niet aanspreekt, het prijskaartje, de aandrijflijn, noem maar op. Feit is dat te weinig mensen en dus ook wij Nederlanders een Giulia, Tonale, Junior of Stelvio overwegen.

Eerder deze week werd bekend dat het alles behalve lekker gaat met Stellantis. Een merk dat onderdeel is van het concern en daar voor een deel verantwoordelijk voor is? Alfa Romeo.

Alfa Romeo verkopen: Europa doet zijn best

Ons Europese bloed brengt nog een beetje leven in de brouwerij bij Alfa. Echt waar, we doen ons best. In de eerste helft van 2025 verkocht Alfa Romeo in Europa 33.116 auto’s. Een stijging van maar liefst 33,3 procent ten opzichte van vorig jaar. Lekker bezig, maar het is lang niet goed genoeg. Dat zijn verkoopcijfers die bij een exclusief merk passen, maar niet bij een volumemerk zoals Alfa Romeo.

Amerika loopt voor geen meter

Het is onze schuld dat Alfa Romeo het niet goed doet, want wij kopen er te weinig. Maar weet je wat ook lekker makkelijk is? De schuld op een ander afschuiven! Die zondebok kun je vinden in de Verenigde Staten. Alfa Romeo krijgt het maar niet voor elkaar om de Amerikaan in een Stelvio of Giulia te krijgen.

In het enorme Amerika werden slechts 3.164 Alfa’s verkocht in de eerste zes maanden van 2025. Een schrikbarend laag aantal voor zo’n groot land. De Amerikanen weten Alfa Romeo duidelijk niet te vinden, wat een probleem is voor het Italiaanse merk. Ze willen juist volume gaan draaien in de States, dat wil nu nog niet echt lukken. Het is een daling van 34 procent qua verkopen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

In de VS moeten ze het hebben van de Giulia en Stelvio, terwijl Alfa-kopers in Europa vooral kiezen voor de Junior. De B-segment SUV verkoopt als warme panini’s in Europa, net als de Peugeot 2008, Opel Mokka en Fiat 600. De technisch aanverwante broertjes van de Junior.

De vraag is of Alfa Romeo het tij weet te keren onder Stellantis. Het is niet het enige hoofdpijndossier voor het gigantische autoconcern. Wat te denken van Maserati..