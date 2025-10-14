Gaat deze facelift de Alfa Tonale uit het slop helpen?

De Tonale heeft voortaan het kenteken op de juiste plaats.
We gunnen Alfa Romeo het allerbeste, maar de Tonale is helaas geen doorslaand succes. Op dit moment ligt de productie zelfs stil, vanwege gebrek aan vraag. In Nederland zijn er dit jaar 132 Tonales verkocht, ook niet denderend voor dit segment. De facelift van de Tonale komt dus geen moment te vroeg.
Om te beginnen is de neus opgefrist (zoals gewoonlijk met een facelift). De koplampen zijn nog hetzelfde, maar deze lopen nu naadloos over in de nieuwe grille. Dat is best wel fraai gedaan. De grille heeft nu horizontale spijlen in plaats van kippengaas en aan weerszijden zien we luchtinlaten á la Giulia GTA.
Ook de voorbumper is opnieuw getekend, nu met ruimte voor een kenteken in het mídden. Dat heeft te maken met aangescherpte regels vanuit de EU. Eigenlijk hoort een asymmetrisch kenteken een beetje bij Alfa, maar laten we wel wezen: het is gewoon lelijk.
Het eerste wat opvalt in het interieur is de afwezigheid van de automaatpook. Die is nu vervangen door een draaiknop. Dat is ook meteen het laatste wat opvalt. Het nieuws zit ‘m verder vooral in nieuwe stofjes en kleuren.
Is er ook nog wat te melden op technisch vlak? Eh, ja… de plug-in hybride heeft mínder vermogen gekregen. Om te voldoen aan de Euro 6e bis-norm is er 10 pk gesneuveld. De PHEV levert nu 270 pk in plaats van 280 pk. Geen halszaak, maar je gaat er toch liever op vooruit bij een facelift. Over andere uitvoeringen wordt niet gesproken, dus het lijkt erop dat een plug-in de enige optie is.
Wat de vernieuwde Alfa Romeo Tonale moet kosten is nog niet bekend, maar om een idee te geven: de huidige versie is er vanaf €49.950. Tenzij de prijs opeens een stuk lager is, denken we niet dat de verkoopcijfers van de Tonale een enorme boost gaan krijgen door deze facelift.
Reacties
pyrat zegt
Met die ongeïnteresseerde blik gaat het niet lukken..
Ik vind hem ook te smal en te hoog, beetje ielige uitstraling. Enige mooie is het interieur eigenlijk.
royaledeluxe zegt
En dat is zo goedkoop mogelijk in elkaar gestoken en de materialen zijn ook maar zo… bvb tussen het dak en de zwarte stof zit, langs de binnenzijde, zit bijna geen isolatie, Veel lawaai komt vandaar. Dashboard voelt plastiek fantastic aan en de stoelen zitten echt niet goed. Nope het interieur is niet de unique selling point in deze wagen.
PunicaOase zegt
Nummerplaat valt er nog net niet vanaf.. nog steeds niet heel mooi zo..
HZW zegt
Het blijft gewoon een lelijke auto, met rare proporties.
sleurhut zegt
Geen vooruitgang. Gaat ook echt precies niks doen aan de verkoopaantallen.
DeWitteCondor zegt
Ze hadden hier een normale strakke hatchback van moeten maken. Ipv zo’n muesli auto. De kentekenplaat in het midden staat ook onwennig op een Alfa.
vetnek zegt
Alfa Romeo is dood.
HZW zegt
Heel Stellantis is dood, alleen hebben ze het nog niet wereldkundig gemaakt, eind 2026 is het klaar met heel Stellantis, en de Chinezen staan al in de rij om alles op te kopen.
Alleen FIAT kan het overleven, met hun Braziliaanse Markt, en daarnaast als Boutique Merk in Italië.
Robert zegt
Fiat zou kunnen overleven, en Peugeot en Citroën waarschijnlijk ook nog wel. Opel kan overleven als iemand dit merk aan z’n portfolio wil toevoegen (Geely? Een ander Chinees merk?). In de VS zou men de merknamen Jeep, RAM en (mogelijk) Dodge nog wel overeind kunnen houden, maar zelfs een merk als Chrysler is daar al bijna net zo terminaal als Maserati en Alfa Romeo hier in Europa.
Inderdaad, het ziet er somber uit voor Stellantis.
Daniel zegt
Tsjaa…ik hou van wijlen de echte Alfa Romeo en probeer het allemaal positief te benaderen, maar het is een trieste bedoening. Jammer maar helaas.
Hawkeye72 zegt
Nee.