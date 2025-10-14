Gaat deze facelift de Alfa Tonale uit het slop helpen?

De Tonale heeft voortaan het kenteken op de juiste plaats.

We gunnen Alfa Romeo het allerbeste, maar de Tonale is helaas geen doorslaand succes. Op dit moment ligt de productie zelfs stil, vanwege gebrek aan vraag. In Nederland zijn er dit jaar 132 Tonales verkocht, ook niet denderend voor dit segment. De facelift van de Tonale komt dus geen moment te vroeg.

Om te beginnen is de neus opgefrist (zoals gewoonlijk met een facelift). De koplampen zijn nog hetzelfde, maar deze lopen nu naadloos over in de nieuwe grille. Dat is best wel fraai gedaan. De grille heeft nu horizontale spijlen in plaats van kippengaas en aan weerszijden zien we luchtinlaten á la Giulia GTA.

Ook de voorbumper is opnieuw getekend, nu met ruimte voor een kenteken in het mídden. Dat heeft te maken met aangescherpte regels vanuit de EU. Eigenlijk hoort een asymmetrisch kenteken een beetje bij Alfa, maar laten we wel wezen: het is gewoon lelijk.

Het eerste wat opvalt in het interieur is de afwezigheid van de automaatpook. Die is nu vervangen door een draaiknop. Dat is ook meteen het laatste wat opvalt. Het nieuws zit ‘m verder vooral in nieuwe stofjes en kleuren.

Is er ook nog wat te melden op technisch vlak? Eh, ja… de plug-in hybride heeft mínder vermogen gekregen. Om te voldoen aan de Euro 6e bis-norm is er 10 pk gesneuveld. De PHEV levert nu 270 pk in plaats van 280 pk. Geen halszaak, maar je gaat er toch liever op vooruit bij een facelift. Over andere uitvoeringen wordt niet gesproken, dus het lijkt erop dat een plug-in de enige optie is.

Wat de vernieuwde Alfa Romeo Tonale moet kosten is nog niet bekend, maar om een idee te geven: de huidige versie is er vanaf €49.950. Tenzij de prijs opeens een stuk lager is, denken we niet dat de verkoopcijfers van de Tonale een enorme boost gaan krijgen door deze facelift.