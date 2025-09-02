Deze primeur op een vrachtwagen had jouw auto 20 jaar geleden al

Vrachtwagens hebben nu ook een functie die op auto’s doodnormaal is.

In de autowereld gaan de ontwikkelingen razendsnel en worden er continu nieuwe innovaties gelanceerd. In de wereld van de vrachtwagens gaat het allemaal wat langzamer. Zo lanceert Volvo Trucks nu als eerste fabrikant een systeem wat al jaren op auto’s zit. Sterker nog: al decennia.

De primeur in kwestie is een start-stopsysteem. Of vrachtwagenchauffeurs hier blij mee zijn, is vraag twee. Een start-stopsysteem kan namelijk als irritant worden ervaren (dat is het ook). En bij een vrachtwagen gaat het in- en uitschakelen van de motor potentieel wat minder soepel dan bij een Toyota Yaris.

Het systeem is uiteraard niet bedoeld om vrachtwagenchauffeurs een plezier te doen, maar om de CO 2 -uitstoot te verminderen. Want ja, dat is ook bij vrachtwagens een ding. Met deze nieuwe technologie moet de 13 liter dieselmotor van de Volvo FH net iets milieuvriendelijker zijn.

Volvo spreekt van een wereldprimeur voor heavy-duty trucks. Dat ze specifiek heavy-duty erbij zetten is niet voor niks. Het is namelijk niet de eerste vrachtwagen met een start-stopsysteem. Mercedes had die primeur al in 2009, op de Atego en de Axor. Maar dat zijn lichtere vrachtwagens. De Volvo FH is een serieuze vrachtwagen, van het formaat DAF XF.

Nog even voor de goede orde: Volvo Trucks heeft niks meer te maken met Volvo Cars, al hebben ze nog wel hetzelfde logo. Al sinds 1999 zijn de auto en de truckdivisie geen onderdeel meer van hetzelfde concern. Dat daar geen misverstanden over bestaan.