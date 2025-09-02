Deze primeur op een vrachtwagen had jouw auto 20 jaar geleden al

Vrachtwagens hebben nu ook een functie die op auto’s doodnormaal is.
In de autowereld gaan de ontwikkelingen razendsnel en worden er continu nieuwe innovaties gelanceerd. In de wereld van de vrachtwagens gaat het allemaal wat langzamer. Zo lanceert Volvo Trucks nu als eerste fabrikant een systeem wat al jaren op auto’s zit. Sterker nog: al decennia.
De primeur in kwestie is een start-stopsysteem. Of vrachtwagenchauffeurs hier blij mee zijn, is vraag twee. Een start-stopsysteem kan namelijk als irritant worden ervaren (dat is het ook). En bij een vrachtwagen gaat het in- en uitschakelen van de motor potentieel wat minder soepel dan bij een Toyota Yaris.
Het systeem is uiteraard niet bedoeld om vrachtwagenchauffeurs een plezier te doen, maar om de CO2-uitstoot te verminderen. Want ja, dat is ook bij vrachtwagens een ding. Met deze nieuwe technologie moet de 13 liter dieselmotor van de Volvo FH net iets milieuvriendelijker zijn.
Volvo spreekt van een wereldprimeur voor heavy-duty trucks. Dat ze specifiek heavy-duty erbij zetten is niet voor niks. Het is namelijk niet de eerste vrachtwagen met een start-stopsysteem. Mercedes had die primeur al in 2009, op de Atego en de Axor. Maar dat zijn lichtere vrachtwagens. De Volvo FH is een serieuze vrachtwagen, van het formaat DAF XF.
Nog even voor de goede orde: Volvo Trucks heeft niks meer te maken met Volvo Cars, al hebben ze nog wel hetzelfde logo. Al sinds 1999 zijn de auto en de truckdivisie geen onderdeel meer van hetzelfde concern. Dat daar geen misverstanden over bestaan.
Reacties
Robert zegt
Zo’n start-stopsysteem kan bloedirritant zijn, maar ook prima werken. Met mijn huidige auto is het echt een toegevoegde waarde, met name tijdens de avondspits bespaart me dit zo’n 3 tot 4 minuten aan stationair draaien. Maar ik heb ook het tegendeel meegemaakt.
knapzuur zegt
“De Volvo FH is een serieuze vrachtwagen, van het formaat DAF XF.”
Dat maakt het een stuk duidelijker!
tjorque zegt
Mij stoort dat start stop helemaal niet.
Als de motor stand-by wil, dan duw ik de koppeling gewoon in en dan kan hij gelijk in eerste.
En anders is de rust en stilte ook welkom.
mjpamsterdam zegt
Ik doe een bekentenis; Vaak zet ik bij “ remmen/gassen/stilstaan “ in o.a. onze hoofdstad (ja, ik kom daar weleens met mijn ice-auto) het start-stop uit. Word namelijk helemaal gek van dat k*tsysteem.
tortuga zegt
Dit start stop systeem is zelfs verplicht in Londen. Tenminste dat is toch wat ze mij geleerd hebben.