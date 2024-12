Gratis MINI’s staan al een jaar te wachten op hun eigenaren

Binnenkort vervalt de actie.

Met pepernoten en kerstversiering in huis, het gourmetstel van zolder en de Top 2000 en het Glazen Huis op komst, staat er ook een andere traditie voor de deur: het kopen van een oudejaarslot. Mocht je dat afgelopen jaar hebben gedaan, check dan snel of je het lot nog ergens hebt liggen. Er staan namelijk sinds 1 januari dit jaar meerdere gratis elektrische MINI Coopers te wachten om te worden opgehaald.

De gratis MINI

De Nederlandse Loterij verdeelde afgelopen jaar 200 elektrische MINI’s. Dit zijn elektrische Cooper SE’s van de vorige generatie. De gratis elektrische MINI heeft 184 pk aan vermogen en een schamele actieradius van 234 kilometer. Bij de uitreiking had deze MINI een vanafprijs van € 38.091,-. Hieronder zie je wat @Wouter van de Cooper SE vond bij de lancering.

In totaal staan er 16 elektrische MINI’s op hun eigenaren te wachten. De winnende loten zijn verkocht in de volgende plaatsen: Amsterdam, Apeldoorn, Bergen, Delft (2 loten), Eindhoven, Geldermalsen, Goor, Groningen, Heerde, Hoofddorp, Huissen, Lelystad, Lopik, Made, Noordwijk, Oost-Souburg, Prinsenbeek, Uden en Uithoorn. Kun je je herinneren dat je hier een staatslot hebt gekocht? Controleer dan of je nog recht hebt op een gratis MINI.

”Ik zoek mijn winnaar”

Een van de MINI’s staat in Eindhoven bij The Read Shop. De medewerkster van het Brabantse winkeltje zegt dat het winnende lot ergens in december 2023 is verkocht. Sinds de bekendmaking van de winnende getallen is er niemand met het juiste lotje naar de zaak gekomen. Om extra aandacht te vragen, plakte het personeel stickers op de MINI met daarop de tekst: ”Ik zoek mijn winnaar”.

Vier van de autoprijzen die nog niet zijn opgehaald, vielen op halve loten. De winnaars van deze loten ontvangen de helft van de waarde van de auto, wat neerkomt op €16.189,50. Ook niet verkeerd! Tot 31 december 2024 hebben de rechtmatige eigenaren de tijd om hun gratis MINI op te halen.

Er zijn nog miljoenen te verdelen

Blijkbaar heeft de Nederlandse Loterij jaarlijks grote moeite met het vinden van alle winnaars. Je moet er voor de trekking van afgelopen jaar nog voor € 4,06 miljoen aan prijzen worden uitgedeeld. Een behoorlijk bedrag. Maar wat moet je eigenlijk doen las je een auto wint? We vroegen het aan een geleerd panel, namelijk de Autoblog-lezers.

Bron: Nederlandse Loterij, Omroep Brabant