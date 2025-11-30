Slecht nieuws voor mensen die hoopten op een Nederlandse F2 kampioen

Aiii…Helaas slecht nieuws vandaag voor mensen die hoopten op een nieuwe Nederlandse F2 kampioen. Het kèn niet meer.

Niet alleen het F1 kampioenschap van 2025 wordt dit of volgend weekend beslist, ook een klasse lager was het tijd voor de apotheose van het racejaar. Spannend voor ons Nederlanders. Immers deed Richard Verschoor dit jaar lange tijd mee in de strijd om de titel. Onze landgenoot doet zijn vierde jaar in de klasse en komt voor het eerst uit voor een team dat zich inmiddels onder de topteams mag scharen. Namelijk het eveneens Nederlandse MP Motorsport. Die VOC mentaliteit!

Geen bakken geld en geen steun van de fabrieksteams

Verschoor heeft wat dat betreft niet de makkelijkste weg bewandeld om zijn F1 droom na te jagen. In de familie was er weliswaar genoeg geld voor de eerste stappen in de karting, maar niet om miljoenen neer tellen voor de beste F3 en F2 zitjes. Red Bull hielp en nam Verschoor op in haar opleidingsprogramma. Doch na het domineren van de F4, viel Verschoor aanvankelijk ietwat tegen in de F3. Het kostte hem zijn stoeltje binnen het immer grimmige programma van Helmut Marko.

Zonder Lance Strollesque familiegeld en zonder steun van een van de race academies van de F1 teams, is het dezer dagen erg lastig in de top mee te doen in de immer competitiever wordende opstapklasses naar de koningsklasse. Doch Richard is blijven doorbeuken, regelt zelf zijn eigen sponsoren en bleef af en toe mooie resultaten boeken. Waaronder een zege in de fameuze F3 race van Macao, waar hij de inmiddels min of meer vergeten Juri Vips versloeg.

Toch nog een poging

Destijds was de Est Juri het nieuwe speerpunt van het Red Bull programma. Doch inmiddels is zijn carrière door de papierversnipperaar getrokken. Onder andere omdat hij niet wist dat je als witte man het n-woord niet mag gebruiken. Maar ook omdat hij niet zo episch snel was als Helmut gehoopt had.

Verschoor kwam zo alsnog in de F2 terecht. Maar hij reed daar nooit voor teams die (op dat moment) mee konden doen om de titel. In de F2 rijdt iedereen in principe met ‘dezelfde’ auto. Doch toch zien we dat de titel meestal gewonnen wordt door Prema, Invicta, DAMS of ART. Verschoor reed voor MP Motorsport, Trident en van Amersfoort Racing.

Met alle respect konden die op dat moment aanvankelijk niet meedoen om de grootste knikkers. Daarom vragen de topteams ook aanzienlijk meer voor een stoeltje. In principe heb je immers alleen daar echt kans op die F1 mogelijkheid. Bij de andere teams is het meer hopen op promotie naar een beter F2 team, of meedoen voor de ervaring vooraf wetende dat je toekomst niet in de F1 ligt.

Inmiddels heeft MP Motorsport zich echter opgewerkt tot de grote jongens, met Drugovich zelfs de titel gewonnen en ook met Hauger aardig gepresteerd. Zodoende sloegen Verschoor en MP voor dit jaar de handen ineen om toch samen nog eens een gooi te doen naar de titel.

Dipje op het verkeerde moment

Dat ging lange tijd heel ordentelijk. In de zomer leek Verschoor in een strijd verwikkeld met McLaren junior Alex Dunne voor de titel. Doch een reeks matige resultaten voor beiden, lieten anderen weer dichterbij komen. De doodsteek zo blijkt nu, waren de races op Spa en Monza.

Op Spa kwalificeerde Verschoor zich als elfde. In de F2 móet je in de top-10 staan, want voor de sprintraces wordt de top-10 omgekeerd neergezet. Zo kan je ook als het niet helemaal top gaat, in ieder geval daarin nog een zwik puntjes sprokkelen. Met een P11, start je beide races echter gewoon als elfde.

Monza was nog zuurder, want daar was Richard wel een van de snelste coureurs. Echter voor de cruciale laatste runs in de kwalificatie, was hij ‘de eerste’ op het circuit. Wellicht onder de druk dat de snelste tijden vaak op het allerlaatst gereden worden en wetend dat hij geen ’tow’ zou krijgen op het rechte stuk, wilde Verschoor wellicht net iets te veel. Een crash in de Lesmo’s werd zijn deel.

Een dure fout, want in de F2 bestaat een regel dat als je crasht in de kwalificatie en daarmee een rode vlag veroorzaakt, je ook je beste tijd die je al hebt staan verliest. Dit om te voorkomen dat coureurs dit bewust doen. Voor Verschoor betekende het echter geen start van de eerste rij, maar andermaal van buiten de top-10.

F3 kampioen neemt de teugels in handen

In deze races greep regerend F3 kampioen (overigens zonder een race te winnen) en Invicta coureur Leonardo Fornaroli zijn kans de leiding in het kampioenschap te pakken. En die gaat hij niet meer afgeven. Met een tweede plek vandaag in de hoofrace in Qatar, is hij namelijk niet meer te achterhalen volgende week in Abu Dhabi.

Verschoor kwalificeerde zich als tiende, wat eigenlijk al niet zo top was, gezien het feit dat teammaat Max Goethe de pole pakte. Het hele jaar heeft Verschoor Goethe in de tas gehad, maar juist nu dus niet. Moet wel bij aangetekend worden dat Goethe voor de race van de organisatie een nieuwe Mecachrome motor heeft gekregen. Er is het een en ander om te doen dat deze motoren te veel variatie hebben qua power (lekker dan als je twee miljoen neertelt voor je F1 droom). Een paar pk meer of minder kan als het gaat om tienden al snel verschil maken. Doch laten we dat even buiten beschouwing laten.

In de Sprintrace deed Verschoor nog wel wat hij moest doen door vanaf de (reverse grid pole dus) te winnen. Doch in de hoofdrace kwam hij niet verder dan P7. Dat betekent dat Fornaroli nu 41 puntjes voorstaat op Verschoor en Crawford. In een F2 weekend, kan je maximaal 39 puntjes scoren. Dus is de rekensom is snel gemaakt. We krijgen geen opvolger van Nyck de Vries als Nederlandse F2 kampioen.

Hoe nu verder?

Verschoor kan nog wel tweede worden dus en zal in het slechtste geval vijfde worden. Nog steeds respectabel natuurlijk. Maar gevoelsmatig was alleen het kampioenschap voldoende geweest om echt nog kans te maken op die voet tussen de deur in de F1. Zeker gezien het feit dat praktisch alle rivalen (behalve Fornaroli overigens, die echter wel uit een steenrijke Italiaanse familie stamt) reeds deel uitmaken van een F1 opleidingsteam en daar dus al regelmatig door de deur lopen en in de SIM zitten. Als Richard ze nu allemaal royaal de oren had gewassen, was er reden voor een switch. Maar nu hij vooral ‘lekker mee heeft gedaan’, niet per se. We zien dit jaar dat Mercedes (Antonelli) en Ferrari (Bearman) bijvoorbeeld toch vasthouden aan hun eigen pupillen, ondanks dat zij vorig jaar weinig bijzonders presteerden in de F2.

Doch wie weet. Misschien heeft iemand respect voor wat Richard allemaal naast het racen doet om het racen mogelijk te maken en is ergens toch nog een testrol mogelijk. Anders zijn er ongetwijfeld wél andere opties in het WEC, de Formule E of wellicht zelfs IndyCar naast Veekay en Mick Schumacher. We gaan het zien.