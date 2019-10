Deze raszuivere sportsedan is nu nog sportiever

Betaalbaar, krachtig en achterwielaandrijving. Deze doet bijna alles goed.

Per land kan het nog weleens verschillen welk imago een merk heeft. Zo is Volkswagen in Europa een mainstream merk, maar op andere markten staat het merk iets hoger gepositioneerd. Voor Toyota geldt ook zoiets. In veel landen is het een degelijk, betrouwbaar merk in de middenklasse, maar in Japan staan ze net even wat hoger in de pikorde.

Voor lange tijd had Toyota dan ook geen luxemerk nodig, zoals ze dat wel wel nodig hadden in de Verenigde Staten en Europa. Anno 2019 is Lexus ook vertegenwoordigd in Japan, maar zijn er óók prestigieuze Toyota sedans. Denk aan de Century, maar ook de Toyota Crown. Deze is onlangs geheel vernieuwd en nu vond Toyota het tijd voor een extra sportieve variant, de zogenaamde Crown Sport Style. Goede naam.

De Sport Style is voornamelijk qua stijl iets sportiever. Kijk naar de 18″ lichtmetalen velgen of de LED-koplampen. Er is nu een honingraatgrille en deze is ook nog eens in donker metaalkleur afgewerkt. Ook wat normaal chroom is, zoals de strip boven de kentekenplaat achter, is donkerder dan normaal.In het interieur is de Crown een stuk sportiever aangekleed met sportstoelen en donkere hemelbekleding.

De Crown is voorzien van achterwielaandrijving, dus een goede basis voor een fijn rijdende en sportieve sedan. Er zijn twee aandrijflijnen mogelijk. De eerste is een 2.5 liter Atkinson viercilinder met elektromotor, de Crown Hybrid, maar de 2.0 viercilinder turbo klinkt veel interessanter en mag van ons sowieso aangeboden worden in de Lexus IS. Mocht je achterwielaandrijving veel te spannend vinden, dan is er goed nieuws: vierwielaandrijving is ook mogelijk. Prijzen in Japan zijn bekend, omgerekend zo’n 46.300 euro. In Nederland zou dat neerkomen komen op 125.000 euro, waarschijnlijk.