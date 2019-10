Audi lanceert sterkste A8 tot nu toe

We rekenen de S8 niet mee, uiteraard.

Het motorengamma van de Audi A8 is een beetje teleurstellend op het moment. Rationeel gezien zijn de 3.0 V6 diesel (286 pk) en benzinemotor (354 pk) uitstekend geschikt om de grote Audi vlot door het verkeer te loodsen.

Maar kom op, het is het vlaggenschip van een Zuid-Duitse premium automobielfabrikant. Dan wil je niet een adequate motor, dan wil je dat er meer dan voldoende vermogen en koppel aanwezig is. Nu kwam Audi al een paar maanden geleden met de S8, maar net als andere snelle Audi’s van het moment tart die auto een beetje de goede smaak.

A8 60 TFSI e quattro

Gelukkig is de oplossing daar, want Audi haalt het doek van de Audi A8 60 TFSI e. Net als alle andere Audi’s moet het cijfer ongeveer aangeven waar deze staat in de modelrange. Een ’30’ is echt supergierig en met een ’60’ ben je helemaal het mannetje. In dit gevel is de TFSI vergezelt met een ‘e’, wat betekent dat we te maken hebben met een hybride aandrijflijn.

Zescilinder

Heel veel details heeft Audi nog niet losgelaten, maar we kunnen al wel een paar dingen vertellen. De benzinemotor is de welbekende 3.0 TFSI, dus een zescilinder benzinemotor met een enkele turbo. Deze wordt bijgestaan door een elektromotor. De Audi A8 60 TFSI e heeft een accupakket van 14,1 kWh. Het totale systeemvermogen bedraagt 450 pk en 700 Nm. Deze krachten worden via een achttraps automaat overgebracht op alle vier de wielen. Op alleen de elektromotor kun je ongeveer 40 km rijden. In het scherm kun je precies wat je actieradius is en hoeveel daarvan elektrisch is. Keurig.

Q7 60 TFSI e quattro

Tegelijkertijd lanceert Audi meteen de Q7 60 TFSI e. Dit is de plug-in hybride op basis van de Audi Q7. In principe is het dezelfde aandrijflijn. De motor en bak zijn gelijk. Wel is er een verschil, de Q7 is voorzien van accupakket van 17,3 kWh. Qua prestaties en range zal de Q7 waarschijnlijk het onderspit moeten delven. De A8 is namelijk een stuk aërodynamischer. Ook is de A8 geheel uit aluminium opgetrokken, terwijl de Q7 nog (deels) van ouderwets staal is gemaakt. Prestaties, verbruikscijfers en cijfers van zowel de Q7 als de A8 moeten nog bekend gemaakt worden.