Officieel: BMW M8 Gran Coupé, de dikste GC ooit

De lekkerste Gran Coupé van het moment? In elk geval de dikste!

Op de IAA in Frankfurt stond BMW met de nieuwe 8 Serie Gran Coupé. In allerlei dikke uitvoeringen, al ontbrak het topmodel dat nog zou komen. BMW heeft wat dat betreft het lekkerste voor het laatst bewaard. Het moment dat de Duitsers het doek trekken van de M8 Gran Coupé is eindelijk aangebroken. Net als de coupé en cabrio een bizar kanon. In dit geval nog praktischer ook.

Er komen twee varianten, de M8 Gran Coupé en de M8 Gran Coupé Competition. Beide auto’s beleven hun debuut op de Los Angeles Autoshow. Hier zal het merk tevens de M8 Gran Coupé First Edition voor het eerst laten zien. De M8 Gran Coupé First Edition zal in een gelimiteerde oplage van 400 stuks gemaakt worden. Deze variant herken je aan de Individual Aurora Diamond Green metallic kleur met goud bronzen accenten. Basis voor de M8 GC is een 4.4-liter turbo V8. Dit blok levert 600 of 625 pk, afhankelijk welke variant je kiest. Standaard op de M8 GC is de achttraps M Steptronic automaat, M xDrive en het Active M diff. De BMW M8 GC sprint in 3,3 seconden naar de honderd. De Competition is nog een tandje sneller (3,2). Hoewel de auto met xDrive vierwielaangedreven is, kan ook bij dit M-product de aandrijving op de voorste twee wielen uitgeschakeld worden. De Gran Coupé heeft een 200 mm langer wielbasis in vergelijking met de coupé. Er is een derde stoel achterin voor korte ritjes.

De nieuwe BMW M8 Gran Coupé staat in het voorjaar bij de dealer. Vanaf april kun je kwijlen voor de ramen om deze dikste Gran Coupé in het echt te aanschouwen. Prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt. Wat de M8 Coupé en M8 Cabrio gaan kosten is al wel bekend, die info lees je HIER.