Nieuwe Toyota Crown is wéér een puike machine

Houd je ogen daar maar eens vandaan.

Het is een treurig feit, maar zelfs nu de Toyota Crown aan zijn vijftiende generatie toe is, hebben we hem nog altijd niet in Nederland. Ditmaal wordt de pijn iets verder vergroot, daar de Japanners de auto wederom een bijzonder spectaculair uiterlijk hebben gegeven. Desondanks blijven we hopen op zijn komst, want ook de Camry heeft inmiddels zijn weg naar Europa gevonden.

Dit brengt ons op gepaste wijze naar een hoopgevend aspect van de nieuwe Toyota Crown. De bolide komt aanvankelijk namelijk in drie verschillende configuraties op de markt, waarvan er twee voorzien zijn van een hybride aandrijflijn. Een beetje zoals bij de Camry, dus. De minst krachtige hybride Crown koppelt de elektromotor aan een 2,5-liter benzinemotor, wat resulteert in een gecombineerd vermogen van 226 pk. De krachtigere 3,5-liter V6 produceert een gecombineerd vermogen van 359 pk. Wie minder milieuvriendelijk wilt zijn, kan enkel kiezen voor een geblazen 2-liter viercilinder die goed is voor 245 pk en 350 Nm koppel.

De nieuwe Toyota Crown is net als alle andere nieuwe modellen gebaseerd op het TNGA-platform. Zoals gezegd heeft de Crown een flink aangepast uiterlijk. Dit kon nog verder bijgepunt worden door het RS-pakket aan te vinken. Niet alleen krijgen klanten in dat geval 18″ velgen, een spoiler en andere stabilisatorstangen en verbeterde dempers. Daarnaast is de Crown uitgerust met de tweede generatie van Toyota’s Safety Sense.