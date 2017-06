Rolls Royce plakt Black Badge op de Dawn

De sportieve Black Badge saus wordt nu ook over de open Rolls gegoten.

Om een heel uitgebreid relaas van de marketingafdeling van Rolls Royce compact samen te vatten: sinds de introductie van de Black Badge Wraith en Ghost, heeft Rolls Royce succesvol een nieuwe, jongere doelgroep weten aan te spreken. En dus is het nu tijd om ook de Dawn van de Black Badge saus te voorzien, op het aanstaande Goodwood Festival of Speed wordt deze aan het publiek getoond.

De Rolls Royce Dawn Black Badge is uiteraard uitgevoerd in het zwart, gecombineerd met een zwart dak. De afdekkap voor het cabriodak is uitgevoerd in zwart leder. Zelfs de Spirit of Ecstasy is uitgevoerd in zwart chroom, net als de grille omlijsting, de sierlijst op de achterklep, afwerking van de luchtinlaat en de uitlaatsierstukken. De “Double R” in het logo is daarnaast qua kleurstelling omgedraaid, om het alter ego van het merk extra te onderstrepen.

Ook in het interieur is uiteraard veel gebruik gemaakt van zwart leer, met een paar lichtere highlights. De meest in het oog springende is de oranje highlight die op heuphoogte door het interieur loopt. Het moet doen denken aan de zonsondergang, mocht u zich afvragen waarom men niet voor volledig zwart is gegaan.

Als de “low”-knop wordt ingedrukt maakt de uitlaat een diepere, lagere brom. De 6.6 liter V12 heeft de beschikking over 30 extra paardenkrachten, waarmee het totaal op 600 uitkomt. Het koppel stijgt ook tot 840 Nm, wat 20 Nm meer is dan de reguliere Dawn. Dat kan wel wat gekker, Rolls Royce!

Schakelen gebeurt met de standaard ZF achttraps automaat, die echter wel samen met de gasrespons en een aangepaste besturing moeten zorgen voor een meer gefocuste rijervaring. Zo schakelt de automaat sportiever op en terug, terwijl de stuurinrichting directer en sneller zijn werk doet.

Maar goed, aangezien het voor de meeste mensen die dit lezen zal blijven bij plaatjes kijken, vergaapt u zich vooral aan de gallery en de lekker aparte video!