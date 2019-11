Voel je Nicholas Cage in deze briljante Eleanor

All my friends know the low rider, the low rider is a little higher... .

Op een of andere manier heeft het wat: om een auto te bezitten die furore heeft gemaakt op het witte doek. Daarom zijn er zo veel Alfa Romeo 159-chauffeurs. Die kunnen dan de scenes uit Johnny English Reborn, Quantum of Solace en Angels & Demons naspelen.

Maar ja dat is makkelijk, zo’n Alfa kost niets en in alle de films betrof het standaard exemplaren. De meest populaire auto is wellicht Eleanor. We vergeten dat film niet briljant was. Het uitlaten van een hond die sleutels moest uitpoepen was een hoogtepunt van de Jerry Bruckheimer productie. Gelukkig maakte de actie heel erg veel goed. Met name de eindscène. Zet daarom ‘Boost Me’ van Trevor Robin aan en lees de rest van het artikel. De Mustang GT500 die gebruikt werd in de film Gone in 60 Seconden was niet helemaal standaard. Aan de ene kant heiligschennis, aan de andere kant ziet de auto er 19 jaar na het verschijnen op het witte doek er nog steeds perfect uit. Dat kun je niet zeggen van die kolderieke en infantiele oranje Supra uit ‘die andere autofilm’.

Mocht je er eentje willen, dan is er goed nieuws. Er zijn meerdere bedrijven die zich er mee bezighouden. De bekendste is Fusion Motor Company, de enige die de officiële licentie heeft om Eleanors te mogen bouwen. Toto voor kort, want Brand New Musclecar heeft ook een licentie. We gaan daarom niet in op de details qua uiterlijk: ze zien er namelijk identiek uit. Qua motorisering zijn er twee keuzes. Je kan gaan voor de raltief voordelige Coyote V8 uit de huidige Mustang. In principe is dat een geweldige motor: betrouwbaar, goede soundtrack en je kan redelijk wat toeren maken. Maar je wil de Ford Racing ‘427’ hebben, een 7 liter grote V8 met 550 pk. Gewoon, omdat het kan en er in een Shelby GT500 een 427 hóórt te liggen. Verder is er ook keuze uit transmissies: handgeschakeld of een automaat.

Sterker nog, als je wil dat jouw Eleanor net even anders is kan dat ook. Dit exemplaar is Dupont Pepper Gray met zwarte strepen, zoals het origineel, maar je kan elke kleur hebben die je maar wil, uiteraard. Maar natuurlijk wil je die grijze. Qua geld is het handiger om er eentje te stelen, want ze zijn prijzig. Het hele feest begint pas bij 199.500 dollar.