Deze schade werd veroorzaakt door een Koenigsegg

De hypercar bevindt zich in nog mindere staat.

Het is een veel gehoorde klacht onder ons, nederige autoliefhebbers. Peperdure exoten die in een loods opgeslagen worden om vervolgens maandenlang stil te staan. Af en toe brengt de huismonteur een bezoekje met een druppellader, maar dat is dan het hoogtepunt voor de zeldzame McLaren of Pagani.

Dat is jammer, want dan zien wij ze niet voorbij komen. Ja, af en toe een LaFerrari op groene handelaarsplaten die een meeting bezoekt, maar dat is het dan ook wel. Waarom niet elke supercar eigenaar dit doet, wordt duidelijk aan deze foto’s. Ze zijn genomen in Mexico-stad en ze bevestigen het ergste vermoeden.

Jazeker, de eigenaar van deze Koenigsegg kan de gebroeders Coronel bellen voor een aantrekkelijke autoverzekering. Naar verluidt reed de vader van de eigenaar van deze Koenigsegg tijdens het moment van de crash. Hij kon zijn zoon bellen door te zeggen dat de auto voorzien is van ‘lichte parkeerschade’.

Dat zal waarschijnlijk een van de redenen zijn dat we niet overal hypercars voorbij zien komen. Dit soort schades kunnen flink in de papieren lopen. De auto in kwestie is in dit geval een zeer zeldzame Koenigsegg CCXR. Dat is al een heel bijzondere auto, maar dit turquoise exemplaar moet wel uniek zijn, al helemaal dankzij het eveneens turquoise interieur. In dit artikel zie je de auto in oorspronkelijke staat.

Onder de kap ligt een (serieus waar) milieuvriendelijke V8 die op E85 en E100 kan draaien. Het maximale vermogen van 1.018 pk en koppel van 1.060 Nm wordt op de achterwielen losgelaten middels een handgeschakelde zesbak. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.