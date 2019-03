Deze knappe neppert gaat je 85k kosten

De frontoverhang klopt in elk geval.

Replica’s blijven leuk om te beoordelen. Er zit een enorme hoeveelheid werk, geld en doorzettingsvermogen in. Het doel is om een goedkope auto aan te pakken en deze er erg duur uit te laten zien. Bijna altijd gaat dit mis. Uiteraard laten wij graag de meest bizarre voorbeelden de revue passeren. Iemand die een Seat Exeo heeft gemaakt van Audi A4 onderdelen is natuurlijk minder spannend.

Waar gaat het fout bij een replica? Het antwoord is heel erg simpel: geld. Een goede replica maken kost veel geld. En geld besparen was juist de reden om een replica te maken. Als je een Aston Martin koets op een Ford Mustang-chassis zet, is er nog lol aan te beleven. Maar bij deze replica is de eigenaar net even te ver doorgeschoten.

De auto in dit geval moet een Bentley Continental GTC Super Sports voorstellen en nu moeten we eerlijk zijn, het is resultaat mag er wezen. De neus van de auto komt zeer natuurgetrouw over. Ook aan de achterkant is het nauwelijks te zien dat je met een neppert van doen hebt. De achterlichten lijken niet alleen origineel, ze zijn het ook. De uitlaatjes lijken daarentegen veel te klein.

Hoe goed je replica ook is, bij het zijaanzicht val je automatisch door de mand. Je hebt namelijk te maken met de wielbasis van de donor-auto. In dit geval is de donor auto een, hum, Chrysler Sebring. Je weet wel, zo’n spotgoedkope auto die Chrysler uitsluitend aan verhuurmaatschappijen leek te verkopen. Wat wel enorm opgeknapt is aan deze Chrysler, is het interieur: het origineel was episch slecht.

Ook hier zien we dat er veel tijd, moeite en geld in is gestoken. Het gehele dashboard werd overgenomen. Het instrumentarium is overigens nog wel origineel Chrysler, maar dankzij de grote ‘B’ lijkt het net alsof het in een Bentley thuishoort. Daarentegen is het stuurwiel wél uit een echte Bentley afkomstig. Sterker nog, zelfs het Breitling-klokje is origineel! Kortom, best een een geinige auto, deze replica. Natuurlijk, met de amechtige V6 die via een automaat de voorwieltjes aandrijft sta je een beetje voor joker.

Maar ja, dat heb je nu eenmaal met replica’s. Gelukkig kun je vaak flink geld besparen. Niet in dit geval, want de eigenaar wil er namelijk 85.000 dollar voor hebben! Dat is bizar veel geld. Daar koop je in de States zo’n tien originele Sebring Cabrio’s van. Sterker nog, je kan er prima een originele Bentley Continental GTC van kope. Zelfs in Nederland vind je ze gemakkelijk voor minder dan 85.000. Toch interesse? Klik dan hier voor de advertentie.