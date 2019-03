Maybach’s SUV wordt nog verrassend “goedkoop”

Relatief gesproken dan.

Anno 2019 bestaat er voor automerken geen betere geldkoe dan de SUV. In het ontwikkelingsproces moet er wel iets enorm fout zijn gegaan, wil het productiemodel niet aanslaan. Tegenwoordig vinden we de carrosserievorm dan ook in praktisch iedere prijsklasse terug. Mercedes-Maybach wil zijn toekomstige SUV uiteraard plaatsen in de bovenste regionen, maar het zal zeker niet de meest onbereikbare bolide zijn.

Maybach brengt vrijwel exclusief peperdure bolides ter wereld. Hoewel ook zijn interpretatie op de GLS geen goedkope auto zal zijn, valt de prijs van de SUV in vergelijking met die van zijn directe concurrenten nog enigszins mee. Als we de bronnen van Automotive News mogen geloven, zal de toekomstige luxe-SUV op basis van de volgende GLS in de Verenigde Staten 200.000 dollar kosten. Met deze prijs is de auto ongeveer een ton goedkoper dan de Rolls-Royce Cullinan.

De Cullinan kost aan de andere kant van De Grote Plas om en nabij de 300.000 euro. In Nederland mag men ruim 400.000 euro afrekenen voor de SUV van het Britse merk.

Kijken we naar de genoemde prijs van de Maybach GLS, dan zien we dat deze sterk overeenkomt met die van de Lamborghini Urus. Aan de hand daarvan kunnen we inschatten hoeveel de Maybach ongeveer zal kosten. De sportieve Italiaanse SUV draagt in belastingparadijs Nederland een prijskaartje van ongeveer 300.000 euro. We vermoeden dat de Maybach een vergelijkbare prijs zal hebben. Dat gezegd hebbende, bij Maybach kan men de prijs met het aanvinken van een handvol opties sterk opdrijven, dus uiteindelijk zal de auto waarschijnlijk alsnog duurder zijn dan de Urus.