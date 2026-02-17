Deze schitterende Golf 1 is jonger dan een Golf 3

Je kunt meebieden op een heel bijzonder Golfje.

De Golf is al meer dan 50 jaar een vaste waarde in het Volkswagen-gamma, maar dat geldt niet voor de Golf Cabrio. Deze heeft meerdere keren een generatie overgeslagen en is inmiddels al jaren niet meer te koop. Vandaag gaan we kijken naar een heel bijzonder exemplaar.

Het betreft een Golf 1, maar deze auto is minder oud dan je denkt. Deze auto dateert namelijk uit 1994, toen de Golf 3 al lang en breed in productie was. Dat had alles te maken met het feit dat de Golf Cabrio geen opvolger had gekregen. Daarom bleef Volkswagen de oude Golf Cabrio bouwen.

De laatste

In 1994 kwam er eindelijk aflossing, in de vorm van de Golf 3 Cabrio. Dit exemplaar is dan ook een van de laatste Golf 1 Cabrio’s. Sterker nog: dit schijnt de allerlaatste te zijn die in Nederland is geleverd. Omdat Pon ze zelf niet meer op voorraad had, werd de laatste lichting Golf 1 Cabrio’s gekocht bij de Belgische collega’s van D’Ieteren.

Om precies te zijn gaat het om een Golf Cabrio ‘Quartett’. Van de Golf 1 Cabrio zijn vele speciaaltjes uitgebracht, waarvan dit er één is. De Quartett is onder meer te herkennen aan de brede wielkasten en de unieke velgen. Qua kleurstellingen waren er heel veel mogelijkheden. In dit geval is gekozen voor een prachtige combi van Inkablauwe lak met Mauritiusblauwe bekleding. Motorisch gezien is het een 1.8 met 98 pk.

Om door een ringetje halen

We zeiden al dat dit naar verluidt de laatste Golf 1 Cabrio is die in Nederland geleverd werd, dus het betreft een origineel Nederlandse auto. Sinds 1994 heeft de auto nog maar twee eigenaren gehad. De gemiddelde Golf 6 GTI heeft al vier keer zoveel eigenaren achter de rug… Er staat nog maar 67.373 kilometer op de klok en de auto ziet er werkelijk uit om door een ringetje te halen.

We willen het niet te pas en te onpas roepen, maar deze Golf Cabrio is echt een collector’s item. Mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je een bod uitbrengen via The Collectables. Meebieden kan nog tot en met donderdag 20.30, dus wacht niet te lang!