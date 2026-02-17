Schuurvondst heeft maar 12 kilometer op de teller en een heel bijzonder verhaal

Zelfs de tankdop is er nog nooit af geweest

De meeste auto’s beginnen hun leven meestal met een proefrit, een tankbeurt en de eerste kras op een parkeerplaats. Deze niet. Deze auto werd nieuw gekocht, keurig gestald en vervolgens 43 jaar lang compleet genegeerd. Geen files, geen winters, geen vervelende bijrijders. Alleen stilte, stof en twaalf kilometer op de teller.

Besteld met spaargeld en goede bedoelingen

Volgens automagazine La Vie de l’Auto begon de barnfind in kwestie zijn leven eigenlijk zoals elke andere auto. In 1982 werd het beestje nieuw gekocht door een vrouw uit Laives, die jarenlang had gespaard voor haar (droom)auto. De rekening bedroeg bijna 40.000 Franse francs, omgerekend kan je dat vergelijken met zo’n 14 à 15.000 gulden. Dat klinkt nu misschien een beetje matig, maar begin jaren tachtig was dat echt een pittig bedrag voor zo’n baguette… Ik bedoel autootje.

De keuze van de vrouw viel op een vriendelijke vijfdeurs Renault 5 TL, helemaal compleet met 1.108 cc viercilindertje en handgepookte vierbak. Geen Alpine, geen Turbo, maar wel netjes aangekleed. Zelfs de zeldzame metallic lak Bleu Schiste métallisé werd aangevinkt, een opvallende keuze voor een vrij simpele uitvoering.

Ook haalde mevrouw de auto niet op bij de dealer. Niet zozeer omdat ze daar geen zin in had, maar ze had nog geen rijbewijs. Na een kort ritje van 12 kilometer werd de auto netjes thuis afgeleverd en in de schuur gezet.

Van stilstand naar veiling

Hoewel de eigenaresse later alsnog haar rijbewijs haalde, voelde ze zich nooit echt op haar gemak achter het stuur. De Renault bleef dus lekker staan. Dagen werden weken, weken werden maanden, maanden werden jaren. De auto werd niet gestart, niet verplaatst en niet aangeraakt. Zelfs de kentekenplaten zijn nooit gemonteerd en liggen nog altijd in diepe slaap op de achterbank.

Na 43 jaar werd de Renault eindelijk naar buiten geduwd. Na een grondige wasbeurt staat hij nu klaar voor de veiling op 15 maart bij Agutess On Wheels. Ondanks de lage kilometerstand en originaliteit moet je wel reëel blijven en geen Turbo-achtige bedragen verwachten, maar voor een originele Renault 5 is de belangstelling vast groot. Zeker nu Renault de naam opnieuw op de kaart heeft gezet met een moderne elektrische variant.

Ter relativering: een Renault 5 Turbo 2 uit 1985 wisselde twee jaar geleden voor meer dan een ton van eigenaar, en die had aanzienlijk meer kilometers achter de rug.