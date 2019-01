Deze schoenen matchen de Rolls-Royce Cullinan

Zéér stijlvol.

Als je geld als water hebt dan ga je je zorgen maken om de meest nutteloze dingen. Bijvoorbeeld, passen mijn schoenen wel bij mijn nieuwe Rolls-Royce Cullinan? NBA-speler P.J. Tucker van de Houston Rockets zat toevallig met deze kwestie in zijn maag.

De 33-jarige sporter heeft door het specialistische Dank & Co custom sneakers laten maken op basis van de Air Jordan 3s. De sneakers zijn gemaakt van wit leder met het Rolls-Royce logo verwerkt in de lip. Het printje op de schoen moet een alligator voorstellen en de zool is rood van kleur.

Zoals je wellicht al kon raden is de Cullinan van Tucker wit van kleur met een rood interieur. Wat het kost om zo’n setje custom schoenen te laten maken is niet bekend. Het zal Tucker waarschijnlijk een zorg zijn, want in de VS staat de sportman bekend als een serieuze verzamelaar. Naar verluidt bezit de NBA-speler meer dan 2.200 (!) paar schoenen. Die Cullinan-sneakers konden er ook nog wel bij. Alleen al het 2017-2018 seizoen zou Tucker meer dan 200.000 dollar hebben uitgegeven aan schoenen.

Fotocredit: jwdanklefs via Instagram