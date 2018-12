Dit penthouse komt met een “gratis” Cullinan en Aventador

*huilt in armoede*

Wanneer je tientallen miljoenen dollars betaalt voor een huis mogen er best een paar aantrekkelijke extra’s bijzitten. Immers, je spendeert meer geld aan een optrekje dan dat sommige mensen in meerdere levens niet bij elkaar zullen werken. Bij dit nieuwe penthouse in the Mansions at Acqualina, genaamd Palazzio del Cielo (Paleis van de Hemel), is dit uiteraard het geval.

Het penthouse is gevestigd op de 47ste verdieping van het luxe appartementencomplex in Sunny Isles Beach, te Miami, en is gebouwd voor mensen die stinkend rijk zijn en vreselijk in de watten gelegd willen worden. Zo vertelt de verkoper: “People who buy a $38 million penthouse want to walk in the door and not have to do anything but enjoy it.” Wel, bij dit appartement is dit meer dan mogelijk, want wanneer de eigenaar erin zal trekken, heeft hij ongeveer 1.200 vierkante meter tot zijn beschikking, waarvan liefst een kwart te vinden is buiten de deur. Een aanzienlijk deel hiervan zal in beslag genomen worden door het glazen zwembad, dat ruim 180 meter boven de grond bungelt. Binnenshuis vinden we verschillende slaap-, woon- en badkamers die ieder zijn voorzien van de fijnste, meest luxe spullen en materialen. Het goed beveiligde penthouse is een oase van marmer.

Bezit je een huis als deze, dan is het noodzakelijk om ook in stijl door Miami te rollen. Hierom geeft de verkopende partij de eigenaar bij aankoop van dit huis twee essentiële auto’s die het woord “rijkdom” schreeuwen. Wie 38 miljoen dollar overmaakt naar de verkoper, krijgt een gloednieuwe Lamborghini Aventador én een Rolls-Royce Cullinan. U weet wel, de allereerste SUV van het Britse automerk. Bij elkaar heb je hiermee ongeveer driekwart miljoen aan auto’s, die opgeborgen kunnen worden in je eigen two-car garage kunt plaatsen.