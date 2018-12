Autoblog wenst je een gelukkig nieuwjaar!

Nieuw jaar, nieuwe kansen!

Wat gaat de tijd toch snel. Precies 365 dagen geleden schreven wij dit artikel, speciaal voor jullie! In die tussentijd is er zoveel gebeurd dat we nu dus precies een jaar verder zijn. Wat een jaar was 2018. Verstappen die twee races wint, gekke bijtellingsregels, een complete EV-10-daagse en niet natuurlijk jullie: onze hondstrouwe lezers!

Bedankt voor het bezoeken van Autoblog tijdens de treinreis, tijdens de kantooruren, tijdens het innemen van het avondeten en tijdens het afscheiden van datzelfde avondeten. Het is een eer dat jullie elke keer weer onze artikelen lezen. Wees kritisch en lief voor elkaar en hopelijk gaan we een fraai jaar tegemoet!

En voor nu: doe de laptop dicht en de telefoon uit. Feliciteer je vrienden, familie, buren en je collega’s. Behalve als je nickname @toyotafortuner is natuurlijk, dan ben je de persoon met de allereerste comment van 2019! Zo, dan nu de champagnecollectie van @autoblogger opsporen…