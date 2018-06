Schoorsteenveger heeft bijna ALLE smaken Volkswagen Golf

Alle Golfjes verzamelen!

Bij sommige mensen zit een onverklaarbare liefde zo diepgeworteld dat er letterlijk, en in dit geval ook figuurlijk, geen uitweg in zicht is. De schuur van deze Weense schoorsteenveger is namelijk tot de nok toe gevuld met praktisch alle soorten Golf die Volkswagen ooit heeft gemaakt. Aangezien er in totaal ruim meer dan 30 miljoen stuks zijn geproduceerd, is het niet verbazingwekkend dat het merk uit Wolfsburg een groot aantal uitvoeringen heeft kunnen maken. Wél verbazingwekkend is het feit dat Josef Juza 114 verschillende modellen in zijn bezit heeft.

Josef’s liefde voor de Golf begon jaren geleden, toen hij nog actief was als schoorsteenveger. Nadat de Oostenrijker in een Golf had plaatsgenomen, was hij op slag verliefd op de wagen. Volgens Juza was het alsof de auto precies voor hem gemaakt was. Alles klopte, van de zitpositie tot aan het rijplezier dat hij met de wagen beleefde. Hierop besloot Josef een Golf te willen voor elke gelegenheid.

De Oostenrijker begon met een doorsnee exemplaar, dat hij gebruikte om zijn gezin in rond te rijden. Niet veel later volgde o.a. een Country voor in de winter, een GTI voor het plezier en een Caddy voor zijn werkzaamheden. Naarmate de jaren vorderden, kwamen er alsmaar meer verschillende exemplaren zijn kant op. Inmiddels heeft Juza zeldzame exemplaren als de G60 Limited (een 210 pk sterk, handgebouwde Golf), een pre-productiemodel met schuifdeuren, verscheidene elektrische modellen en een gehomologeerde Rally Golf in handen. Daarnaast heeft hij twee van de drie Volkswagens Golf die op vliegvelden werden gebruikt. Als kers op de taart heeft hij een verifieerbaar exemplaar met een miljoen kilometers op de teller.