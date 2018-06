Koetsenbouwer maakt nieuwe 4C, omdat Alfa het niet doet

Alfa Romeo, maak aantekeningen!

Afgelopen week werden we tijdens de vrijdagmiddagborrel overvallen door Fiat Chrysler Automobiles dat plannen onthulde voor nagenoeg al haar merken. Hoewel Alfa Romeo in haar vijfjarenplan vertelde over een tweetal nieuwe supersportauto’s -de GTV en de nieuwe 8C- blijft het akelig stil rondom de 4C. De auto lijkt af te stevenen op een eenzame dood. De Italiaanse koetsenbouwer Umberto Palermo onthult gelukkig precies op tijd zijn kijk op de ‘volgende’ Alfa Romeo 4C.

Umberto Palermo, hoofd van het gelijknamige Umberto Palermo Design, heeft zojuist een reeks foto’s geplaatst van de Mole Costruzione Artigianale 001. De wagen, die in samenwerking is gemaakt met leer- en carbonexpert Adler Group, is een one-off die deze week debuteert op de Salone dell’Auto di Torino, de autoshow van Turijn.

De merkwaardige constructie heeft totaal andere vormen gekregen, die hem zowel futuristisch als eigentijdser maken. Met name de voorzijde lijkt meer op de huidige Alfa Romeo’s, wat allerminst een kritiekpunt is. Dat Up Design het allemaal tientallen malen extremer heeft gemaakt, is overigens wel te merken aan de afmetingen van de wagen. Naar verluidt is de omgebouwde 4C liefst 30 centimeter langer geworden! Over het interieur hebben we onze twijfels, maar afgezien daarvan hebben we alleen maar lof voor het ontwerp.

Omdat de auto nog niet officieel onthuld is, hebben we nog weinig details tot onze beschikking. Dat gezegd hebbende gaan we er niet vanuit dat Up Design de wagen van een andere krachtbron heeft voorzien. We rekenen erop dat de koetsenbouwer de 237 pk sterke 1,75-liter benzinemotor in de 4C heeft laten liggen.