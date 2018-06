Audi Q8 vervroegd op je beeldscherm

Dit is hem dan!

Vandaag heeft Audi een event in China gepland staan om de Q8 aan de wereld te tonen. Voor een lange tijd is het de Duitsers gelukt om het uiteindelijke ontwerp geheim te houden, maar enkele uren voor de daadwerkelijke onthulling liggen alle foto’s op straat. Sad but true. De foto’s lekten waarschijnlijk uit via observador.pt.

De Q8 is duidelijk het sportievere broertje van de Q7. De nieuwe SUV heeft een aflopende/coupe-achtige daklijn en heeft mede daardoor een compleet eigen gezicht, je gaat deze auto niet verwarren met een ander Q-model van Audi. De voorbumper en de prominente grille voelen zelfs wat RS-achtig aan. Aan de achterkant zijn overeenkomsten met de nieuwe A8 te vinden, zoals de doorlopende achterlichten dat weer helemaal hip is. Als we terugkijken naar de Q8 Sport Concept, dan is er veel hetzelfde gebleven.

Helaas is het een trend om uitlaten te verbergen, want vies. Jammer, want twee of vier fraaie uitlaatsierstukken zouden de Q8 extra dik maken. Wellicht dat een S-model daar later een antwoord op gaat geven en anders hebben we de tuners nog. Het interieur is zoals je die van een moderne Audi mag verwachten. Veel scherm, weinig knoppen, net zoals bij de nieuwe A6.

De Q8 staat naar verwachting later dit jaar bij de dealer. Vanmiddag weten we meer en zullen we dit bericht updaten.