Officieel: dit is de Mercedes-AMG GT4

En het nieuwe racemonster van Merc-AMG is dit weekend op Spa te zien.

In aanloop naar de Total 24 hours of Spa heeft Mercedes het doek getrokken van de nieuwe AMG GT4. Dit is een nieuw model, gebaseerd op de AMG GT R. Het is niet de eerste racer uit de AMG GT-serie. De AMG GT3 ging de GT4 al voor.

De AMG GT4 is qua uiterlijk en onderstel minstens zo heftig als de GT R. Op het gebied van performance is het vermogen naar beneden geschroefd vanwege regelgevingen. De 4.0 Hot V biturbo V8 is goed voor 510 pk en 600 Nm koppel. De auto weegt 1.390 kg.

Coureurs hoeven zich niet kapot te zweten in de AMG GT4. Mercedes levert de racer optioneel met airconditioning. De eerste exemplaren worden tegen het einde van het jaar geleverd aan raceteams. Tot die tijd gaat Mercedes-AMG nog de nodige testen uitvoeren. Zo staan meer dan 30.000 testkilometers op circuits op het programma. Een endurance-test heeft de AMG GT4 al doorstaan. De Mercedes werd 30 uur lang aan de tand gevoeld op de Lausitzring. Het monster uit Affalterbach kost 198.850 euro excl belastingen.