Deze Skoda Superb is helemaal klaar voor de zomervakantie

Al was dat niet de bedoeling van de Skoda L&K 130.

Bij Skoda pakken ze stageopdrachten het net even anders aan. Voor de tiende keer kregen studenten de kans om een eigen auto te ontwerpen en te bouwen. 28 leerlingen werkten meer dan 2.000 uur aan een bijzondere versie van de Skoda Superb Combi. De creatie heet L&K 130, als eerbetoon aan de oprichters Laurin & Klement én het 130-jarig bestaan van het merk. En laten we eerlijk zijn: dit is misschien wel de meest vakantieklare Superbs ooit — al is dat helemaal niet het doel geweest.

Officieel is de L&K 130 ontwikkeld als supportvoertuig voor professionele wielerwedstrijden, maar de aanpassingen maken ’m stiekem ook de droom van iedere fietsvakantieliefhebber. Al helemaal de vakantieganger met smaak, want man, wat zijn de rood-gouden details stijlvol.

Skoda pick-up

De studenten toverden de reguliere Superb Combi om tot een pick-up met een compleet nieuw achterstuk. Het dak is achter de C-stijl afgezaagd, de carrosserie is verstevigd en het resultaat is een open laadruimte met een slim uitschuifbaar laadplatform.

De originele kofferbak heeft plaatsgemaakt voor een laag geplaatste laadvloer, die met één druk op de knop naar achteren uitschuift. Twee standaard fietsendragers zijn op het platform gemonteerd. Als het geheel weer wordt ingetrokken, kantelen de fietsen onder een hoek van 35 graden omhoog, zodat de auto even lang blijft als de originele Superb Combi.

Het project bevat nog meer slimmigheden. Zo ontwikkelden de studenten een nieuwe schuifdeur aan de rechterzijde die niet naar buiten zwaait, maar netjes langs het koetswerk schuift. Daardoor kan de deur ook geopend worden als er wielrenners langszij rijden.

Chique interieurtje

Binnenin is het feest van kleur en traditie. Rode, witte, gouden en zwarte accenten sieren stoelen, dashboard en deurpanelen, allemaal gemaakt van gerecyclede materialen. De sportstoelen dragen trots het geborduurde “130 years” logo. En ja, er zijn extra voorzieningen voor wielerploegen toegevoegd — van opbergvakken tot communicatiesystemen.

De aandrijflijn blijft onaangetast en komt uit de bestaande Superb PHEV: een combinatie van een 1.5 TSI benzinemotor en elektromotor, samen goed voor 204 pk. Dankzij de 25,7 kWh-accu kun je zo’n 67 tot 69 kilometer elektrisch rijden, wat meer dan genoeg is voor etappes of kleine ritten van de camping naar de supermarkt. Opladen gaat tot 11 kW AC.

De Skoda L&K 130 is een eenmalig project, maar stiekem zouden we ’m zo in productie willen zien. Niet alleen als supportvoertuig voor de Tour de France, maar ook als ultieme vakantiecruiser. Zeker nu er genoeg snelladers op de route naar de zon staan.