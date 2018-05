Deze sleeper doet 100-200 sneller dan 0-100

We hebben het over kilometer per uur, uiteraard.

Je hebt sleepers en echte sleepers. Je weet wel, auto’s die er totaal niet snel zien, maar het ondertussen wél zijn. Neem de Opel Kadett GSI, een van de lekkerste hot hatches uit de jaren ’80. In absolute zin is dat geen sleeper. Het is immers vrij duidelijk dat het een snelle hatchback is. Zeker ten opzichte van de Kadett 1.3 GL van de buurman, overbuurman en achterbuurman. Dikke bumpers, honingraat grille, spoiler en kekke velgejes maakten duidelijk dat je 156 pk onder je rechtervoet had. Indrukwekkend voor die tijd.

Die 156 pk is dus het uitgangspunt. Sommige mensen probeerden er destijds wat meer uit te halen. Daar zitten enkele extreme exemplaren tussen, maar zo bizar als deze Kadett GSI hebben we nog niet gezien. Dan bedoelen we niet eens het uiterlijk, want er zijn maar een paar aanwijzingen dat deze Kadett sneller is dan jouw auto. En nee, het maakt niet uit wat je rijdt, jouw auto is langzamer. De aanwijzingen zijn semislick banden, de custom uitlaat, het ontbreken van een rechter buitenspiegel en een wel heel grote intercooler.

Die intercooler is er om de gigantische turbo-installatie goed te kunnen koelen. Niet dat we beelden van de turbo hebben gezien, maar vanwege het feit dat de viercilinder dankzij die turbo nu goed is voor 1.250 (!) trappelende paardjes! U leest het goed, deze Opel Kadett heeft meer vermogen dan een Bugatti Veyron Super Sport. De acceleratietijden zijn eveneens apart. 0-100 km/u doet ‘ie ongeveer in 4 seconden, waarschijnlijk om wielspin te voorkomen, ondanks de vierwielaandrijving. De 100 naar 200 is korter, namelijk 3,7 seconden. Je leest het goed, eenmaal op snelheid gaat het dus alleen maar harder. Tijdens de 1/2 mile runs haalt deze Kadett 315 km/u. Een halve mijl is iets meer dan 800 meter, dus iets korter dan de boot van de Papa van Lance Stroll. Maar het gaafste van deze Kadett is nog het uiterlijk. Een ware sleeper.