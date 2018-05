Will Power wint de Indy 500

Hij was zelf ook een beetje verrast!

Er waren vandaag twee races. Eentje was een optocht van multi-miljonairs die verveeld rondjes reden langs hun appartementjes. Zelfs met een kapotte auto ben je niet in te halen, waardoor de GP van Monaco saaier is dan een Nissan Bluebird uit 1988. Gelukkig was er ook een spannende race vandaag, namelijk de Indy 500. Het was weer een knotsgekke race met een zeer verrassende winnaar, namelijk de Australiër Will Power. Mocht bij die naam geen belletje rinkelen, hij reed in 2005 samen met Jos Verstappen de A1 Grand Prix, een formule klasse met landenteams. Will Power, geboren in Nieuw-Zeeland, vertegenwoordigde hierbij enkele races het team van Australië.

Via de Champ Cars kwam hij in 2008 terecht in de Indycars, 10 jaar geleden dus. Daarbij staat de Indy 500 op de kalender. In de voorgaande 10 edities wist Will Power de race niet te winnen, wel tweemaal de wegrace op de ‘road course’, waar de Formule races ook gehouden werden. Het ligt te veel voor de hand, maar door wilskracht heeft hij dan eindelijk zijn eerste overwinning binnen. Het knapste wat hij heeft gedaan is voornamelijk uit de problemen blijven. Alle bekende namen en tevens favorieten als Danica Patrick (die voor het laatst meedeed), Sebastian Bourdais, Helio Castroneves, Takuma Sato (die hem vorig jaar won) en Tony Kanaan beëindigden voortijdig, maar op spectaculaire wijze hun race en daarmee de kans op de overwinning. 4 ronden voor het einde pakte Power de leiding om deze niet meer af te staan. Ed Carpenter, die van pole position vertrok, werd tweede. Nieuw-Zeelander Scott Dixon werd derde. Voor Will Power is het loon naar hard werken. Niet alleen omdat ‘Indy 500-winnaar’ een uiterst prestigieuze titel in de autosportwereld is, hij verdiend er ook een leuk zakcentje mee. Vorig jaar pakte de winnaar 2.500.000 dollar.

1. Will Power

2. Ed Carpenter

3. Scott Dixon

4. Alexander Rossi

5. Ryan Hunter-Ray

6. Simon Pagenaud

7. Carlos Munoz

8. Josef Newgarden

9. Robert Wickens

10. Graham Rahal

11. JR Hildebrand

12. Marco Andretti

13. Matheus Leist

14. Gabby Chaves

15. Stefan Wilson

16. Jack Harvey

17. Oriol Servia

18. Charlie Kimball

19. Zachary Claman De Melo

20. Spencer Pigot

21. Conor Daly

22. Max Chilton

23. Zach Veach

24. Jay Howard

25. Tony Kanaan

26. Sage Karam

27. Helio Castroneves

28. Sebastien Bourdais

29. Kyle Kaiser

30. Danica Patrick

31. Ed Jones

32. Takuma Sato

33. James Davison