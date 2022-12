Deze grote smurf viert een belangrijke mijlpaal

Deze grote smurf in de vorm van een Bentley Flying Spur Mulliner viert een belangrijke mijlpaal.

We hebben het hier vaker gezegd: als Bentley-klant wil je niet beperkt worden in je keuzemogelijkheden. Vandaar dat Bentley het label Mulliner grootschalig promoot als hulp voor als je écht alles wil. Dat blijkt populair. Bentley kondigt aan dat de 500ste Mulliner gebouwd is binnen 12 maanden, een nieuwe mijlpaal voor de bespoke-divisie van Bentley.

Mulliner is retepopulair

2022 is dus een recordjaar voor Bentley en Mulliner. Er zijn 500 speciale projecten gepresenteerd en afgeleverd voor klanten dit jaar. Sinds 2018 is het aantal speciaal bestelde Bentleys vervijfvoudigd. Om de context even erbij te zeggen: de vorige ‘meest populaire’-mijlpaal van Bentley was 1.000 stuks speciaal gebouwde projecten tussen 2014 en 2021, zeven jaar. Nu haalt het merk de helft van dat getal binnen één jaar. Personalisatie is dus heilig.

Nummer 500

De gelukkige eigenaar van de 500ste Bentley door Mulliner is iemand uit het Verenigd Koninkrijk. Die bestelde een Bentley Flying Spur S Hybrid, wat tevens de eerste S Hybrid is die Mulliner heeft aangepakt. Er is gekozen voor een lekker smurfkleurtje, Bentley noemt deze tint blauw ‘Spark’. Dat was kennelijk gedurfd genoeg, want verder is alles wat zwart kan zwart gemaakt. Behalve wat kleine details in het interieur, daar is nog een beetje blauw te bekennen.

Mulliner in 2022

Bentley blikt ook nog even terug op het jaar, waarin vele speciale projecten het daglicht hebben gezien. Zo hebben vele dealers een auto samengesteld als showpony, de één nog gekker dan de andere maar de één ook nog fraaier dan de andere. Er is gewoon echt bizar veel mogelijk met Mulliner.

Dat beperkt zich uiteraard niet tot enkel wat leuke kleurtjes en stofjes. 2022 was ook het jaar waarin Mulliner twee hele speciale projecten kon presenteren. De eerste is de Blower die opnieuw gebouwd is naar de originele specificatie met nieuwe onderdelen. De andere is natuurlijk de Mulliner Batur, waar extremen de norm zijn. Zo mocht je die kopen voor 1,4 miljoen pond, maar alle 18 exemplaren zijn al lang en breed verkocht.

Kiezen voor het standaardassortiment is passé, dat blijkt maar weer. En Mulliner is zeker niet van plan om te stoppen met modellen van Bentley naar wens samen te stellen.