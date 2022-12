Tesla Roadster maakte het meest nieuwsgierig in 2022

Mensen zitten kennelijk nog steeds geduldig te wachten op de Tesla Roadster, maar er is behoefte aan meer info over het Tesla-vlaggenschip.

Als je behoefte hebt aan informatie, is er maar één plek die je altijd kunt raadplegen. Dat is onze grote vriend Google. Je bent maar één zoekbalk weg van de meest relevante info over een bepaald onderwerp.

Auto’s googelen

Het Engelse LeaseFetcher gebruikte Google data voor een onderzoek. Zij combineerden Google met elektrische auto’s die er nog aan zitten te komen. Zo kwamen zij op de lijst met de meest gezochte aankomende EV’s en dus volgens hen de auto’s waar men het meest op zit te wachten. Een ietwat voorspelbare lijst, maar dat maakt het niet minder leuk.

Tesla Roadster

De grote winnaar is in ieder geval de Tesla Roadster! In 2022 is er 6.960.000 keer gezocht naar de Roadster. In zowel het Verenigd Koninkrijk als de VS komt die overigens op plek twee. Engelsen zitten meer te wachten op de Volkswagen ID. Buzz en Amerikanen googelden juist ietsje meer naar die andere aankomende Tesla, de Cybertruck. Laatstgenoemde staat dan ook op plek drie wereldwijd met zo’n 6,6 miljoen zoekopdrachten. De ID. Buzz komt trouwens op plek drie terecht. Opmerkelijk is de plek vier, die voor de Apple Car is. Ook al is er zeer weinig concreet over dat apparaat, men is er wel nieuwsgierig naar.

De volledige top 10 is dan ook als volgt:

1. Tesla Roadster (6,9 miljoen)

2. Tesla Cybertruck (6,6 miljoen)

3. Volkswagen ID. Buzz (4,4 miljoen)

4. Apple Car (3,4 miljoen)

5. GMC Hummer EV (2,4 miljoen)

6. Cadillac Lyriq (2,1 miljoen)

7. Polestar 3 (2,09 miljoen)

8. Fisker Ocean (2 miljoen)

9. Mercedes EQE (1,4 miljoen)

10. Hyundai Ioniq 6 (900.000)

Verenigd Koninkrijk

In het VK kunnen ze niet wachten op de Volkswagen ID. Buzz. Waar er ‘maar’ 360.000 keer is gezocht naar de Tesla Roadster, werd er 3,3 miljoen(!) keer gezocht naar de elektrische bus. Verdere opvallende zoekresultaten in het VK zijn de Mercedes Vision AVTR, niet eens een productiemodel, de elektrische Range Rover die eraan komt en de Lotus Eletre.

Nederland

Er werd ook per land gekeken, waar de Tesla Roadster de duidelijke winnaar is omdat hij bovenaan staat in 66 landen. De Apple Car staat op plek twee met 50 landen die niet kunnen wachten op het ding en er het meest driftig naar zoeken. In Nederland staat er één auto duidelijk bovenaan en dat is de…. tromgeroffel graag…. Polestar 3!

Yep, na het succes van de Polestar 2 kan men niet wachten op de aankomende SUV van de Volvo-concerngenoot. Ten slotte nog een paar auto’s die maar in één land op nummer 1 kwamen, bijvoorbeeld de BMW i5 in Liechtenstein en de Cupra Tavascan in Togo. Opvallend hier is de EQE, die ondanks een plekje in de algemene top 10 maar in één land op plek 1 stond. Ook de Mercedes EQXX en Vanderhall Brawley zijn opvallende eerste plekken, waar dit is wordt niet bekend.

Huidig aanbod

Uiteraard wordt er ook nog driftig gezocht naar EV’s die je nu direct kunt kopen. Op plek één staat nog steeds overtuigend de Tesla Model 3. Daar is 25,2 miljoen keer naar gezocht in 2022. Men zocht ook veel naar de Kia EV6, Tesla Model Y, Hyundai Ioniq 5, Porsche Taycan, Tesla Model S en X, Polestar 2, BMW i4 en Audi e-tron. In het VK komt de Nissan Leaf daar nog bij, terwijl in de VS de Ford Mustang Mach-E en Rivian R1T de top 10 halen.

Een geinig onderzoek met eigenlijk vrij voorspelbare resultaten, maar het is leuk om het eens zo op een rijtje te hebben. (via LeaseFetcher)