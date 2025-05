Deze snellader is niet voor paupers

Doorsnee leasevolk vermijden bij de snellader? We got you fam.

Snelladen, vroeg of laat heb je er als EV-rijder mee te maken. Waar je niet op zit te wachten is tussen het leasevolk terechtkomen. Stel je voor. De horror! Porsche snapt heel goed dat je daar geen trek in hebt. Daarom is het Duitse automerk hard bezig met het uitrollen van een eigen snellaadnetwerk.

Porsche Charging Lounge

In 2023 opende Porsche de eerste Charging Lounge. We zijn nu een kleine twee jaar verder en de zesde lounge is een feit. Eerlijk is eerlijk, het tempo is niets in vergelijking met een Fastned of een Tesla Supercharger. Zes snellaadstations openen is eigenlijk gewoon heel lui en langzaam.

Het station is te vinden in het Duitse Leonberg, in de buurt van Stuttgart. Hier is geen plek voor de EV-rijder met hun Action-oplaadkabel en een blikje energiedrank. Nee, zie dit als een soort clubhuis voor mensen die Porsche ademenen. Met een beetje geluk sluit je een zakelijke deal met een andere Porsche-rijder tijdens het snelladen. Win-win.

De locatie is strategisch slim gekozen, vlakbij het knooppunt van de A8 en A81. Er zijn zes DC-snelladers die tot 400 kW leveren. Tien tot tachtig procent SoC laden doe je in 18 tot 21 minuten met je elektrische Taycan of Macan.

Tijdens het laden hoef je niet in de auto te wachten. Ben je helemaal gek? Er is een lounge met toegang tot snacks en drinken. De versnaperingen nuttig je terwijl je kijkt hoe je Porsche laadt. In de tussentijd denk je na over het leven en hoe jij het wel niet getroffen hebt. Terwijl menig EV-rijder onder een afdakje staat bij een snellader op één of andere aftandse plek, zit jij met je decadente reet op een designerstoel in een klimaat gecontroleerde lounge. Ha.

Er is daarnaast snelle wifi, een espressomachine, een waterdispenser, moderne wc’s én uitzicht op de natuur. Er ontbreekt alleen nog een masseur en een champagnebar. Ruimte voor verbetering Porsche..

Toegang krijg je alleen met een Porsche ID. De slagboom herkent je kenteken (mits gekoppeld in de My Porsche-app), en dan mag je naar binnen. Geen Porsche? Wat kom hier doen dan?

Het hele proces wordt geregeld via de Porsche Charging Service. Met een Charging Service Plus-abonnement betaal je € 0,39 per kWh. Zonder zo’n abonnement bedraagt het laadtarief € 0,69 per kWh.

Leonberg is zoals gezegd de zesde locatie van deze luxueuze laadparadijzen. Naast vier andere plekken in Duitsland en eentje in Oostenrijk, bouwt Porsche gestaag verder aan een laadnetwerk voor de elite.

Tijd dat de Porsche Charging Lounge naar Nederland komt. Hoe kunnen we zonder.