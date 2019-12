Met dit F1 team wordt de nieuwe McLaren F1 ontwikkeld

Dit belooft iets heel erg bijzonders te gaan worden.

De Ferrari Enzo werd (mede) ontwikkeld door de kunsten van Michael Schumacher. Bij de originele Honda NSX was het uiteraard Ayrton Senna die meehielp aan het afstellen van de auto. En voor de spirituele opvolger zou het niemand minder kunnen zijn dan, eh, Lance Stroll.

Deze zullen we even gaan toelichten. De McLaren F1 was weliswaar een ‘McLaren’, maar natuurlijk niets minder dan een project van Gordon Murray, een van de meest briljante ingenieurs en ontwerpers van deze tijd. Na de Mercedes-Benz SLR McLaren, T-25 stadsauto en TVR Griffith, is het nu tijd voor een auto die dan eindelijk de McLaren F1 kan aflossen.

Ondanks dat de onthulling van de Murray T-50 (werktitel) voor mei 2020 gepland staat, is er een foto onthuld dat de achterkant van de auto laat zien. Voor autofanaten goed nieuws, want het design is net als bij de originele ‘Macca’ zeer clean en functioneel. Toevallig levert dat vaak ook de meest tijdloze schoonheden op. Wat wel opvalt is die enorme ventilator aan de achterkant. Dat is een feature om downforce op te wekken, zonder last te hebben van de weerstand die je hebt met spoilers.

Om er zorg voor te dragen dat het gehele aerodynamische pakket helemaal klopt, moet er flink getest worden. Aangezien Murray geen windtunnel in de achtertuin heeft staan, worden de aerodynamische eigenschappen getest in de windtunnel van het Racing Point Formule 1 team.

De ventilator zuigt in principe lucht van de bodem naar boven om de auto naar beneden te drukken. Er is gekozen voor een verticaal geplaatste ventilator, zodat vuil van de weg niet erin terecht komt. Naast een zuigende werking zorgt de ventilator voor verkoeling van de motorolie. Het is overigens niet de eerste keer dat Gordon Murray een ‘fan-car’ bedenkt: de Bob Dylan-fan bedacht een soortgelijke constructie voor het F1-team van Brabham.

Qua specificaties lijkt de T.50 erg veel op de McLaren F1. Ditmaal geen motor van BMW, maar van Cosworth. Het is een atmosferische V12, met een slagvolume van 4 liter. Deze moet om en nabij de 700 pk leveren en kan maximaal 12.100 toeren draaien. Nu is 700 pk niet bizar veel voor een hypercar, maar het gewicht van 980 kilogram is uiterst laag. Murray gaat er 100 van bouwen voor slechts 2 miljoen per stuk, exclusief belastingen. Nu nog even kijken wie de auto mag gaan afstellen. Bij Racing Point bestaat de coureursbezetting in 2020 uit Sergio Perez en Lance Stroll. (Via: Gordon Murray Design)