Bentley introduceert loodzware accessoires

Zonder twaalfcilinder om het voort te bewegen.

Een auto is meer dan alleen vier wielen, wat blik, leer en een motor. Nee, een auto is tevens een traktatie en een prestigeobject tegelijk. Zeker in het hogere segment gaat het niet alleen meer om eigenschappen, maar om dingen als ‘beleving’. Bentley is hierin ijzersterk. Het fameuze Britse merk kan terugkijken op een roemrucht verleden.

In combinatie met een handige marketingafdeling betalen mensen op die manier extra veel voor een extreem luxe Volkswagens. Voor vandaag hebben ze weer wat nieuws in de vorm een collectie meubelen. De meubelen zijn gemaakt ontworpen door Bentley Design. Het is gemaakt van metaal en behoorlijk massief te noemen.

De collectie, bestaat uit lage stoelen, voetenbankjes en een enorme bureau die ongetwijfeld meer weegt dan een de W12 uit een Bentayga. Volgens Bentley zijn de meubelen gemaakt om hun 100-jarige bestaan te vieren. Uiteraard zijn alle meubelen met de hand gemaakt. De metalen frames verfraaid met goud. De meubelen maken op dit moment hun debuut op de Milan Salone del Mobile. Dat is geen autoshow, maar een show voor, je raadt het al, specifiek voor meubels.

Wat de kosten zijn, is niet bekend. Reken er maar op dat je een lieve duit kwijt bent. Dan heb je wel iets unieks in huis, want Bentley is voornemens om niet meer dan 100 sets te vervaardigen. Ongetwijfeld dat Ali B een zo’n setje komt ophalen met zijn Bentayga.

Met dank aan Maurice voor de tip!