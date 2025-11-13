Ai, benzineprijs bereikt het hoogste punt in 16 maanden

Niet alleen dieselrijders hebben het zwaar.

Afgelopen maandag schreven we dat de diesel kneiterduur is op het moment. Diesel staat op het hoogste punt sinds april 2024. Dat betekent dat de benzineprijs ook niet al te gunstig is, want benzine en diesel volgen in grote lijnen dezelfde bewegingen.

En ja hoor: de benzineprijs heeft nu ook het hoogste niveau van 2025 bereikt. Dat meldt UnitedConsumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs bedraagt nu €2,195 voor een liter Euro95. Maandag was dat nog €2,174.

De laatste keer dat de benzine zo duur was, was in juli 2024. Maar goed, het kan nog veel erger. In juni 2022 stond de benzineprijs op een gegeven moment op €2,50. En dat was ook al mét accijnskorting.

Waarom heeft de benzineprijs nu naar nieuwe hoogtes is gestegen? Dat is een hele goede vraag. “We zien geen plotselinge stijging van de olieprijs en ook geen opvallende beweging op de valutamarkt,” aldus Derk Foolen van UnitedConsumers.

Deze piek is dus niet eentweedrie te verklaren, maar in het grotere plaatje zijn er wel een aantal duidelijke oorzaken. “De benzineprijs volgt vooral de grotere lijn: de boycot van Russische olie, productiebeperkingen en een stabiele tot groeiende vraag. Die factoren houden de prijzen hoog, en dat merk je opnieuw aan de pomp,” zo legt Foolen uit.

Eigenlijk zou vanaf 1 januari de accijnskorting verdwijnen, dus dan zou benzine nóg duurder worden. Gelukkig wordt die korting nog een jaar verlengd, dat scheelt.

Foto: Alpina aan de pomp, gespot door @grieksegodmarkos

Bron: UnitedConsumers