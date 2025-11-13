Ai, benzineprijs bereikt het hoogste punt in 16 maanden

Niet alleen dieselrijders hebben het zwaar.
Afgelopen maandag schreven we dat de diesel kneiterduur is op het moment. Diesel staat op het hoogste punt sinds april 2024. Dat betekent dat de benzineprijs ook niet al te gunstig is, want benzine en diesel volgen in grote lijnen dezelfde bewegingen.
En ja hoor: de benzineprijs heeft nu ook het hoogste niveau van 2025 bereikt. Dat meldt UnitedConsumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs bedraagt nu €2,195 voor een liter Euro95. Maandag was dat nog €2,174.
De laatste keer dat de benzine zo duur was, was in juli 2024. Maar goed, het kan nog veel erger. In juni 2022 stond de benzineprijs op een gegeven moment op €2,50. En dat was ook al mét accijnskorting.
Waarom heeft de benzineprijs nu naar nieuwe hoogtes is gestegen? Dat is een hele goede vraag. “We zien geen plotselinge stijging van de olieprijs en ook geen opvallende beweging op de valutamarkt,” aldus Derk Foolen van UnitedConsumers.
Deze piek is dus niet eentweedrie te verklaren, maar in het grotere plaatje zijn er wel een aantal duidelijke oorzaken. “De benzineprijs volgt vooral de grotere lijn: de boycot van Russische olie, productiebeperkingen en een stabiele tot groeiende vraag. Die factoren houden de prijzen hoog, en dat merk je opnieuw aan de pomp,” zo legt Foolen uit.
Eigenlijk zou vanaf 1 januari de accijnskorting verdwijnen, dus dan zou benzine nóg duurder worden. Gelukkig wordt die korting nog een jaar verlengd, dat scheelt.
Foto: Alpina aan de pomp, gespot door @grieksegodmarkos
Bron: UnitedConsumers
Reacties
RiKe zegt
Vergeet niet dat het vooral in Nederland buitenproportioneel stijgt. De BV moet tenslotte draaien. En je moet mensen toch de auto uit jagen, toch?
Joris24 zegt
Gelukkig staat mijn salaris op het hoogste punt ooit en wordt dat elk jaar ook verhoogd, benzineprijs is afgezet tegen gemiddelde inkomen de afgelopen 20 jaar niet veranderd. Naar koopkracht kunnen we nog steeds evenveel benzine kopen voor ons salaris als 20 jaar geleden. Dus zo dramatisch is het allemaal niet.
Johanneke zegt
Mwoa. Mijn pa vertelde dat zijn startsalaris 42 jaar geleden ofzo netto 1500 gulden was. Litertje LPG was 15 cent. Dus hij kon 10.000 liter LPG per maand kopen. LPG is nu wat, 75 cent ofzo? Mijn startsalaris was 6 jaar geleden geen 7500 netto. Kwam krap aan een derde daarvan. En we hebben beiden een opleiding van hetzelfde niveau gedaan.
20 jaar zou best kunnen, maar langer terug echt niet.
ty5550 zegt
Een auto nu heeft dan ook niet even veel liters per 100 km nodig dan 42 jaar geleden. En we zitten in een uitzonderlijke situatie. Kijk maar naar de oliecrisissen in de jaren zeventig. Al bij al is het inderdaad nog niet zo extreem dramatisch
Robert zegt
O nee? Een auto uit het C segment is anno nu ongeveer de helft zwaarder als diens verre voorganger uit de jaren 80. Deels vanwege de vele extra veiligheids- en comfortvoorzieningen, deels vanwege de grotere afmetingen en sterkere kooi- en carrosserie constructie. Per saldo kon ik vroeger ook 1:13 rijden, en dat verschilt in de praktijk niet eens zo heel veel met het verbruik van de verre nazaat.
ty5550 zegt
https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/transport/specific-consumption-new-cars-country.html
De laatste grafiek zegt het tegendeel. En dit is nog maar op 20 jaar.. (o.a. het carburatortijdperk met nog veel meer verbruik ontbreekt)
Johanneke zegt
Ik rij 1 op 13.5 met mijn Galant 1.8 met 128pk uit 1993. Nu volgensmij zijn d segment crossovers van nu niet heel veel zuiniger hoor. En dan op benzine, niet van die lamme ik rij 1 op 60 want ik heb een accu cijfers.
pignon zegt
42 jaar geleden werd LPG (of soortgelijk) nog afgefakkeld. Inmiddels zijn er betere alternatieven, dus LPG heeft concurrentie gekregen, niet als brandstof, maar als grondstof voor verdere verwerking. Hoe gaat de vergelijking vader/zoon op voor benzine (normaal/95)?
Johanneke zegt
Nou, daar heb je wel een punt. 1.25 gulden ongeveer lees ik. Dus 1200 liter op een maandsalaris, nu tank je in NL voor 1.90, dus dan kom je op 2280 netto uit. Wat wel redelijk in de buurt zit van een starterssalaris van iemand die gestudeerd heeft. Dus puntje voor jou, wist niet dat LPG toen om die reden ze extreem goedkoop was.
CL65 zegt
Wees geen simp, onze prijs aan de pomp heeft niks met zaken als oorlog of aanbod te maken maar des te meer met het bekostigen van onze verzorgingsstaat.
Johanneke zegt
Maandag nog e10 getankt in Duitsland voor 1.639, vond het juist erg goedkoop nu.
M240i zegt
Ik vraag me dan toch weer af waarom het in Duitsland, België en Luxemburg (en talloze andere EU-landen) wel (véél) goedkoper kan? Wij zitten nota bene mét accijnskorting nog steeds aan een van de hoogste benzineprijzen in Europa. Het kan echt wel een tandje minder wat betreft accijnzen op brandstof vind ik; heel veel mensen zijn gewoon nog steeds afhankelijk van hun benzine- of dieselauto.
Johanneke zegt
Omdat wij een hogere standaard van leven hebben, dus dat is duurder, en dat moet ergens van betaald worden.
Robert zegt
Als je het verschil tussen het wegonderhoud in Nederland vergelijkt met dat in België of Duitsland, dan verklaart dat ook al heel veel.
M240i zegt
In Luxemburg is het asfalt anders uitmuntend, zelfs op verlaten bergwegen tussen dorpen. Heb daar motor gereden en er zaten geen gaatje in de weg. Ik vind het een beetje te makkelijk om alles maar te gooien op de goede wegen die we hier hebben: het is eenmaal een feit dat niet alle accijnzen op brandstof naar RWS gaan – net zoals de verkeersboetes – maar gewoon worden gebruikt om budgettekorten van de overheid op te vullen.
kniesoor zegt
Ik dacht al : ‘wat heb ik het zwaar !’ Maar nu is duidelijk waar dat door komt, door de benzineprijs !
• bezoek aan de psychiater cancelt •
nicolasr zegt
Ik had het helemaal niet door dat het zo duur was. Mijn favoriete Esso langs de A2 net Amsterdam uit (gek genoeg een van de goedkoopste pompen in de regio, ook goedkoper dan de Tinq en OK binnen de bebouwde kom) schonk mij een litertje voor 1,87 vanmorgen.
Vorige week was ik in Duitsland en daar tankte ik voor 1,55 een liter van de goedkope E10.
Maar goed, zo goedkoop kan natuurlijk ook niet. Nederland heeft massaal links gestemd en wil de peut dus duurder… Oh, wacht…
petroldrinker zegt
ik vond de prijzen al zo schrikbarend hoog van de 98 octaan bij de pomp naast mn huis…
Robert zegt
In Nederland is het prijsverschil per liter tussen E10 en E5 ook nog eens absurd groot, in vergelijking met onze buurlanden.
petroldrinker zegt
Lijkt laatste halfjaar significant groter te zijn geworden oook dat verschil… staat mij bij dat het altijd zo een 9cent p/l verschil inzat… dat is nu rond de 20cent p/l….
verdebosco zegt
In België 1,60 en 1,70 euro per liter benzine (ron95 en ron98). Wat moet de Nederlandse staat toch cashen. Zeg 10 miljoen auto’s maal 1.000 liter per jaar maal het verschil (0,50 euro) is 5 miljard euro meer belasting per jaar t.o.v. de Belgen.
Amai, da’s toch de bom sulkn’ zot verschil!
PS En dan zijn de Belgen nog met veel minder. Dus in absolute omvang zal het verschil nog groter zijn.
jaso013 zegt
In Poppel BE is er niks veranderd hoor. Dus ze zien maar bij de Nederlands roverheid.
Willy500E zegt
Worden we weer gefooled?
PunicaOase zegt
Schrik altijd van die adviesprijzen.. in mijn omgeving (Randstad) kan je makkelijk voor rond de 1,90.. Nog steeds stervensduur natuurlijk, maar wel een heel stuk minder dan het advies..