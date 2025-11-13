Autoblog.nl

Ai, benzineprijs bereikt het hoogste punt in 16 maanden

24 Reacties

Niet alleen dieselrijders hebben het zwaar.

Afgelopen maandag schreven we dat de diesel kneiterduur is op het moment. Diesel staat op het hoogste punt sinds april 2024. Dat betekent dat de benzineprijs ook niet al te gunstig is, want benzine en diesel volgen in grote lijnen dezelfde bewegingen.

En ja hoor: de benzineprijs heeft nu ook het hoogste niveau van 2025 bereikt. Dat meldt UnitedConsumers. De gemiddelde landelijke adviesprijs bedraagt nu €2,195 voor een liter Euro95. Maandag was dat nog €2,174.

De laatste keer dat de benzine zo duur was, was in juli 2024. Maar goed, het kan nog veel erger. In juni 2022 stond de benzineprijs op een gegeven moment op €2,50. En dat was ook al mét accijnskorting.

Waarom heeft de benzineprijs nu naar nieuwe hoogtes is gestegen? Dat is een hele goede vraag. “We zien geen plotselinge stijging van de olieprijs en ook geen opvallende beweging op de valutamarkt,” aldus Derk Foolen van UnitedConsumers.

Deze piek is dus niet eentweedrie te verklaren, maar in het grotere plaatje zijn er wel een aantal duidelijke oorzaken. “De benzineprijs volgt vooral de grotere lijn: de boycot van Russische olie, productiebeperkingen en een stabiele tot groeiende vraag. Die factoren houden de prijzen hoog, en dat merk je opnieuw aan de pomp,” zo legt Foolen uit.

Eigenlijk zou vanaf 1 januari de accijnskorting verdwijnen, dus dan zou benzine nóg duurder worden. Gelukkig wordt die korting nog een jaar verlengd, dat scheelt.

Foto: Alpina aan de pomp, gespot door @grieksegodmarkos

Bron: UnitedConsumers

  2. Joris24 zegt

    Gelukkig staat mijn salaris op het hoogste punt ooit en wordt dat elk jaar ook verhoogd, benzineprijs is afgezet tegen gemiddelde inkomen de afgelopen 20 jaar niet veranderd. Naar koopkracht kunnen we nog steeds evenveel benzine kopen voor ons salaris als 20 jaar geleden. Dus zo dramatisch is het allemaal niet.

    • Johanneke zegt

      Mwoa. Mijn pa vertelde dat zijn startsalaris 42 jaar geleden ofzo netto 1500 gulden was. Litertje LPG was 15 cent. Dus hij kon 10.000 liter LPG per maand kopen. LPG is nu wat, 75 cent ofzo? Mijn startsalaris was 6 jaar geleden geen 7500 netto. Kwam krap aan een derde daarvan. En we hebben beiden een opleiding van hetzelfde niveau gedaan.

      20 jaar zou best kunnen, maar langer terug echt niet.

  5. M240i zegt

    Ik vraag me dan toch weer af waarom het in Duitsland, België en Luxemburg (en talloze andere EU-landen) wel (véél) goedkoper kan? Wij zitten nota bene mét accijnskorting nog steeds aan een van de hoogste benzineprijzen in Europa. Het kan echt wel een tandje minder wat betreft accijnzen op brandstof vind ik; heel veel mensen zijn gewoon nog steeds afhankelijk van hun benzine- of dieselauto.

      • M240i zegt

        In Luxemburg is het asfalt anders uitmuntend, zelfs op verlaten bergwegen tussen dorpen. Heb daar motor gereden en er zaten geen gaatje in de weg. Ik vind het een beetje te makkelijk om alles maar te gooien op de goede wegen die we hier hebben: het is eenmaal een feit dat niet alle accijnzen op brandstof naar RWS gaan – net zoals de verkeersboetes – maar gewoon worden gebruikt om budgettekorten van de overheid op te vullen.

  7. nicolasr zegt

    Ik had het helemaal niet door dat het zo duur was. Mijn favoriete Esso langs de A2 net Amsterdam uit (gek genoeg een van de goedkoopste pompen in de regio, ook goedkoper dan de Tinq en OK binnen de bebouwde kom) schonk mij een litertje voor 1,87 vanmorgen.

    Vorige week was ik in Duitsland en daar tankte ik voor 1,55 een liter van de goedkope E10.

    Maar goed, zo goedkoop kan natuurlijk ook niet. Nederland heeft massaal links gestemd en wil de peut dus duurder… Oh, wacht…

  9. verdebosco zegt

    In België 1,60 en 1,70 euro per liter benzine (ron95 en ron98). Wat moet de Nederlandse staat toch cashen. Zeg 10 miljoen auto’s maal 1.000 liter per jaar maal het verschil (0,50 euro) is 5 miljard euro meer belasting per jaar t.o.v. de Belgen.
    Amai, da’s toch de bom sulkn’ zot verschil!

    PS En dan zijn de Belgen nog met veel minder. Dus in absolute omvang zal het verschil nog groter zijn.

