Brute stationwagon knalt in minder dan 3 seconden naar de 100

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar het moment is nu daar.

Het zijn de prestige-objecten van de Duitse automerken: de topmodellen van hun E-segment auto’s. De Audi RS6 Performance, BMW M5 Competition en Mercedes-AMG E63. Het is automobiel ver plassen: “wie heeft de grootste en wie is het beste?”. Dat levert inmiddels best wel bijzondere cijfers op, want alledrie leveren ze meer vermogen dan een McLaren F1 GTR (600 pk). Alle drie de auto’s zijn voorzien van turbo’s. Deels voor het vermogen, deels om het verbruik (op papier althans) een beetje te drukken.

Draai echter het turbokraantje verder open en de resultaten zijn zeer indrukwekkend. Een voorbeeld daarvan vinden wij bij het relatief onbekende Butler Wheels. Zoals je mag verwachten bij zo’n naam zijn ze gespecialiseerd in velgen. Of het mooie velgen zijn, laten we even aan jullie over. Persoonlijk vind ik de kleur verkeerd, de diameter te groot en het design te afgrijselijk. En kom op, zo’n E-Klasse hoeft toch niet altijd wit te zijn?

Gelukkig hebben ze onder de kap het nodige laten doen. Mede dankzij gave upgrades van Renntech zijn de speficiaties om van te smullen. Zwaar overbodig als 6 kilo kibbeling, maar niet minder leuk. De 4.0 liter grote V8 is voorzien van een nieuwe luchtinlaat, turbocompressors en ECU. Tevens werden er (inmiddels verplichte) Akrapovic uitlaten gemonteerd. Het resultaat is 830 pk en meer dan 1.000 Nm koppel. De prestaties zijn om van te watertanden. De E63 Powerwagon knalt nu in minder dan 3 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid wordt niet gecommuniceerd, maar die 300 km/u haal je met gemak.