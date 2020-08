Uitslag Formule E: ePrix van Duitsland 1

We beginnen vandaag met de ePrix van Duitsland 1. Ja, er zullen meer volgen.

De ePrix van Duitsland 1 staat voor de deur! Net als met de Formule 1, moest de organisatie van de Formule E het een en ander aanpassen vanwege de gevolgen van het coronavirus. In de Formule 1 had de organisatie ‘het geluk’ dat de meeste races nog plaats moesten vinden.

Corona

In de Formule E was dat niet het geval. Sterker nog, het seizoen was al in volle gang bezig toen de pandemie groter en groter werd. Nog een belangrijk punt: bij Formule 1 races wordt er gereden op circuits, waarvan er maar een paar straatraces zijn. Deze zijn nu allemaal afgelast. Met de Formule E zit het wat lastiger, want die vinden juist plaats in stedelijke gebieden.

Aanvankelijk werd gedacht om het seizoen te schrappen. Maar gelukkig krijgt het seizoen een goed vervolg. De oplossing is simpel doch effectief. Na 158 dagen niet gereden te hebben, keert de Formule E terug in Berlijn. Op het vliegveld Tegel worden zes races gehouden in negen dagen. In ons artikel zie je de complete planning.

DS Techeetah

Tijdens de kwalificatie bleek dat de meeste favorieten behoorlijk rustig zijn, behalve de coureurs van het DS Techeetah team. Da Costa staat op Pole en Jean-Eric Vergne staat tweede. André Lotterer (Porsche) maakt de top 3 compleet. Nederlander Nyck de Vries wist de super-pole ronde te halen en legt beslag op de vijfde startplaats. De andere Nederlander, Robin Frijns, start vanaf de 11e positie.

Robin Frijns

Tijdens de race waren de coureurs allemaal vrij voorzichtig. Ondanks dat Mercedes wel degelijk met doet, zijn het de DS Techeetah’s die meteen weg rijden bij de rest van het veld. Da Costa weet zijn voorsprong vast te houden. Na tien minuten zijn de auto’s al 5 seconden ‘los’ van de nummer drie, André Lotterer. Helaas rijdt Robin Frins de muur na tien minuutjes en doet er nog maar één Nederlander mee. Het was overigens geen fout van de Hollander, maar een raceongeluk nadat hij door Maximilian Günther naar buiten wordt geduwd. Vanwege de troep op de baan wordt de safety car (een BMW i8 Spyder) naar buiten gebracht. De voorsprong is weer weg.

De Vries gaat lekker. Hij klimt na de safetycar periode op naar de vierde positie. Lotterer probeert zijn de DS Techeetahs aan te vallen door gebruik te maken voor de Attack Mode (waarvoor je de bocht wijd moet nemen). Dit gaat helaas mis voor de Duitser, waardoor hij wel tijd verliest en direct Nyck de Vries in zijn nek heeft. De Vries rijdt koel en berekenend en haalt Lotterer in na enkele ronden close racing waar de Formule 1 alleen maar van kan dromen.

De Vries

Nu is het de vraag: kan De Vries in de buurt komen van de DS’en? Nee. Integendeel. verremt zich en komt op het vieze gedeelte van de baan terecht. Lotterer staat nu derde, De Vries vierde. Darnit. Ook slecht nieuws voor ex-Formule 1 coureur Felipe Massa, die zichzelf elimineert. In de tussentijd maken Da Costa en Vergne het elkaar lastig. De Vries verliest ook een plaats aan Sam Bird.

Finish

Met nog 11 minuten te gaan wordt er een ‘all-course yellow’ aangekondigd. Het is vergelijkbaar met de VSC (Virtual Safety Car) in de Formule 1. De groene vlag valt na 8:20. Dat betekent nog acht minuten, twintig seconden én een extra ronde.

Met nog een paar minuten op de klok is duidelijk dat het niet helemaal lekker gaat met Vergne. Hij valt terug in het veld. De Vries staat nu vierde, achter Lotterer, Bird en Da Costa. De Belg Stoffel Vandoorne rijdt een solide race en is inmiddels opgeklommen naar P6, die hij in de slotfose moet opgeven aan die andere Belg, Jerome d’Ambrosio. De accu van Da Costa bijna te vroeg leeg, maar hij kan de race uitrijden en winnen.

Uitslag ePrix Duitsland 1: