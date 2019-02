Deze supercar met 600 pk moet bizarre prestaties leveren

Sluit alvast een abonnement af op Kukident kleefpasta als je deze auto gaat kopen.

Het Verenigd Koninkrijk is de bakermat van knotsgekke auto’s en deze nieuwe supercar van Ginetta is daar een mooie bevestiging van. De naam van de auto is nog een geheim, Ginetta maakt deze bekend tijdens de presentatie van de supercar op de Autosalon van Genève.

De Ginetta beschikt over een 6.0 liter grote V8 die goed is voor 600 pk en 705 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een in huis ontwikkelde sequentiële versnellingsbak met zes verzetten. Als je weet dat de auto slechts 1.150 kg weegt dan moeten er prestaties naar voren komen waar je van gaat watertanden. Die informatie wil Ginetta nog niet delen. Wel laten ze weten dat de auto 376 kg downforce genereert op 161 km/u. Dat komt dicht in de buurt van de eigen LMP3-auto van Ginetta. Er is sprake van een 49/51 gewichtsverdeling en de auto krijgt carbon keramische remmen.

De supercar moet eind dit jaar in productie gaan. De eerste klanten krijgen de auto begin januari 2020 geleverd. Aan de auto kleeft een prijskaartje van omgerekend 466.000 euro. Ginetta zegt al 12 orders te hebben ontvangen. Het voertuig zal met de hand worden gebouwd en de productie is gepland voor 20 stuks in 2020.