Ook deze Mercedes-modellen gaan verdwijnen

De BMW 8 Serie heeft straks het rijk alleen.

Mercedes is aan het snijden in het (zeer uitgebreide) gamma. De Duitsers kijken kritisch welke modellen wel en welke geen opvolger gaan krijgen. Zo werd eerder al bekend dat het doek gaat vallen voor de SLC, de kleinste cabrio van het merk. Ook de machtige Mercedes-AMG V12 zal geen toekomst hebben.

Dat is niet het enige nieuws uit de hoed van Mercedes. Zo bericht Automobile dat de autofabrikant geen opvolger in de planning heeft staan voor de S-klasse Coupé en de S-klasse Cabrio. De S-klasse kreeg eerder een facelift en op de achtergrond werkt het merk aan zijn opvolger. Deze opvolger komt enkel als sedan op de markt, er is geen plek meer voor de luxe coupé en cabrio in het gamma van Mercedes.

Omdat het merk een zee aan modellen kent, kunnen klanten gerust trouw blijven. Denk aan een sportief opstapje naar de AMG GT, of wachten op de gloednieuwe generatie SL die er zeker gaat komen. Wie per se een luxe coupé of cabrio wenst en geen heil ziet in de SL kan bij BMW terecht met de 8 Serie Coupé en 8 Serie Cabrio.

Het is een begrijpelijke keuze van Benz. In het straatbeeld leek de S-klasse cabrio vaker voor te komen dan de SL. Door vol in te zetten op een nieuwe generatie SL, minus de ‘concurrentie’ uit het eigen gamma, kan de SL wellicht weer een succes gaan worden waar Mercedes zo op hoopt. Helaas betekent dit wel een coupé minder, in een wereld waar crossovers en SUV’s als paddenstoelen uit de grond komen.