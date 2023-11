Deze superdikke Golf Variant kende jij nog niet

Maar man, wat zou deze superdikke Golf Variant een geweldige occasion zijn.

Op de Autoblog redactie hebben we uiteraard dagelijks onze discussies. In veel gevallen spot een AB-scribent iets bijzonders en dan gaan we daarover onze mening geven. Nuttig? Nee. Vermakelijk? Dat dan weer wel. Collega @Loek (the editor formerly known as 720S) komt altijd de meest wonderlijke auto’s tegen en in dit geval was het een heuse gloednieuwe Tesla Model 3. Zeker van de achterzijde is het geen verkeerde auto om te zien. Sterker nog, we kunnen gewoon spreken van een geslaagde facelift.

Maar uiteraard ze we allemaal obstinaat op de redactie en benoemen we dan natuurlijk de auto’s die er overduidelijk niet toe deden. Zo heeft @jaapiyo commentaar op de proporties van deze specifieke generatie Mercedes-Benz CLA en Loek haalt de Golf V stationwagon even aan. Dat is nooit echt de mooiste auto ter wereld geweest, integendeel. En volgens Loek is het jammer dat er nooit een snelle versie van is geweest.

Snelle Golf Variant?

Daar komen we vandaag eventjes op terug, want er is namelijk wel degelijk een topversie van geweest! En in plaats om dat allemaal in de Autoblog Groepsapp te plempen, hebben wij er maar een artikeltje van gemaakt. Het onderwerp: de snelle Golf stationwagon.

Nu zijn er nooit heel erg veel snelle Golf stationwagons geweest. Sterker nog, van de eerste twee generaties was er überhaupt geen Variant-variant. Die was er wel bij de derde generatie en heel erg bijzonder: die kon je namelijk met een VR6-motor krijgen. . Volkswagen heeft er zelfs een persfoto van! Het is een syncro met 2.9 liter VR6, goed voor 190 pk. Dat was dus eigenlijk de eerste superdikke Golf Variant, want 190 pk in een C-segment stationwagon was toen nog heel bijzonder.

De generatie erna is een beetje een rare. Er kwam namelijk een Volkswagen Golf Variant én een Volkswagen Bora Variant. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de Bora een achterzijde kreeg (al la de C-klasse S202), maar daar kwam het niet van.

Zelfs de Golf Variant op de persplaten hadden wieldoppen!

De Bora Variant had echter wel de Bora-neus. De Golf was voor de eenvoudige instapmodellen en de Bora kon je dan krijgen met de 1.8T, VR5, VR6 en de hele dikke diesels.

Golf Variant RaVe 270

De vijfde generatie Golf kwam er in eerste instantie NIET als Variant. Het idee was dat er al voldoende praktische modellen waren zoals de Touran en met name de Golf Plus (later Sportsvan). De markt blijkt er uiteindelijk toch om te vragen, dus gaat VW later alsnog overstag. Uiteraard was het een vreemd ding. De auto is getekend door Murat Günak, die ook de Golf V en daarvoor de Peugeot 307 heeft ontworpen. Ondanks de naam Golf, is de basis eigenlijk een Jetta. De Golf Variant is dus eigenlijk een Jetta Variant. Sterker nog, in de VS werd dit model verkocht als de Jetta SportWagen (ja, SportWagen met een ‘e’).

De Golf Variant heeft het front van de Jetta (met de chromen grille) en ditmaal was er geen Bora waarmee de Golf zijn basis moest delen. Helaas was Volkswagen nét gestopt met de hele dikke motoren in kleine auto’s proppen. Maar een sportversie kwam er in de vorm van de Golf Variant RaVe 270. Deze concept werd speciaal bedacht voor de Essen Motor Show in 2007 en was een terugkeer van de Dat was dus eigenlijk de eerste superdikke Golf Variant.

Individual

De auto is gebouwd door Volkswagen Individual GmbH. Je weet wel, de toko die ook verantwoordelijk is voor onder andere de Touareg W12, New Beetle RSI en Passat R36. De Golf Variant kreeg van de GTI diens motor, namelijk een 2.0 TSI viercilinder met turbo. Wel werd de motor voor de gelegenheid gekieteld naar 270 pk en 350 Nm.

Dat is misschien een beetje veel vermogen voor de voorwielen, dus kreeg de Golf Variant RaVe 270 het 4Motion-vierwielaandrijvingssysteem en de DSG-bak van de Golf R32. Het prestatiepotentieel lag dus lekker hoog! Van 0-100 km/u sprinten was al in 5,8 tellen achter de rug en de topsnelheid was begrensd op 250 km/u. Van 0-200 km/u sprinten is in 20,8 seconden gedaan en dat is echt serieus snel.

De legende wil dat je enkel en alleen het verzamelde werk van Scooter kan afspelen in deze Golf RaVe 270.

Qua uiterlijk vertoon was de Golf RaVe 270 voorzien van dikke bumpers, grote wielen en een Biscay Blue-lakkleur. Omdat Essen een tuning-beurs is, is de auto voorzien van een enorme geluidsinstallatie. Je moet je muzieksmaak wel kunnen delen met andere gelijkgestemden, uiteraard. Die dame op de foto’s overigens is Katharina Kuhlmann, dat was destijds Miss Tuning of de ‘koningin van de tuningscene’.

Inspiratiebron voor de volgende modellen

De auto zou zelf nooit op de markt komen helaas. Volkswagen leerde wel zijn lesje. Bij de Golf 7 werd er vanaf de eerste schets rekening gehouden met een stationwagon. Mede daardoor ziet de Golf 7 Variant een stuk ‘coherenter’ uit in plaats van een visuele nakomeling. Van de Golf 7 kwam er ook vrij snel een Dat was dus eigenlijk de eerste superdikke Golf R Variant:

In Zwitserland was er zelfs tijdelijk een Golf R360 Variant, met 360 pk dankzij wat ABT-spulletjes:

In de categorie: deze wilden we je niet onthouden, de Volkswagen Golf Variant Biturbo Edition. Dit is net als de RaVe270 een concept. In dit geval gebouwd voor de Wörthersee meering. De lichtblauwe ‘wagon heeft een 2.0 biturbo-diesel onder de kap met een DSG bak en vierwielaandrijving, waarmee je in minder dan 6 tellen naar de 100 km/u kan snellen. Veel hoorden we er niet meer van na de onthulling. Wellicht omdat enkele maanden later Dieselgate de boel kwam verstieren.

Daar zou het niet bij blijven. De Volkswagen studenten pakten geregeld een Golf Variant aan om deze stoerder, sneller en lager te maken. Dus ergens bijft het idee van een superdikke Golf Variant bij de jongens en meisjes van VW kriebelen.

Tenslotte zijn we aanbeland in 2023 en kunnen we nog steeds een Golf R Variant bestellen, ditmaal met 320 pk:

Nu weet je in elk geval dat het allemaal begon met deze Golf RaVe 270. Gelukkig hebben we de foto’s nog. Tenslotte, vanaf 2 december opent de Essen Motor Show 2023 zijn deuren. Wellicht staat er weer een bijzondere superdikke Golf Variant!