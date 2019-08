Deze superzuinige hybride met 854 Nm gaat aan onze neus voorbij

Gaaf die Mustang, maar deze lusten we ook wel.

Ford is telkens meer een wereldmerk aan het worden. Die lijn is jaren geleden ingezet. Deze beslissing zorgde ervoor dat wij voor het eerst officieel een Mustang in de showrooms konden verwelkomen en dat de Amerikanen konden genieten van de geneugten van een Fiesta ST.

Heel erg leuk, maar zoals wij allemaal weten wordt in Nederland over alles CO2-belasting geheven, waardoor je voor een (heel oneerbiedig gezegd) ‘budget’-sportwagen als de Mustang een meer dan een premium prijs moet betalen. Ook zijn coupé’s verre van goede handelswaar op het moment. Had Ford niet beter deze spiksplinternieuwe Lincoln Aviator Hybrid kunnen introduceren?

Natuurlijk is de Navigator verreweg het gaafst, maar ook de ‘kleinere’ Aviator mag er absoluut zijn. Qua motorvermogen hoef je je geen zorgen te komen, want de hybride is uiterst krachtig. Standaard levert de 3.0 EcoBoost namelijk 400 pk en 542 Nm, maar de hybride variant doet daar een flinke schep bovenop. Aanvankelijk dacht Lincoln dat het systeemvermogen op 450 pk uit zou komen.

Een woordvoerder van Lincoln heeft laten weten dat die opgaven wel erg bescheiden waren en de officiële gegevens nog worden gewijzigd, waardoor de milieuvriendelijke Aviator Hybrid maar liefst 500 pk en 854 Nm levert! Qua verbruiksopgave moeten we nog even wachten op de officiële cijfers, maar als Lincoln deze een beetje (kunstmatig) laag kan houden, zou het zomaar een interessante auto worden. Zeker omdat het Amerikaanse merk zich tegenwoordig qua interieurs, afwerking en bouwkwaliteiten zich uitstekend kan meten met de Europese concurrentie.

In vergelijking met de concurrentie is het zeer interessant wat Lincoln presteert met de Aviator Hybrid. De BMW X5 xDrive45e levert 394 pk en 600 Nm. De Land Rover Range Rover Sport P400e komt niet verder dan 404 pk en 640 Nm en de Volvo XC90 T8 blijft steken op 390 pk en 640 Nm. De enige concurrent die in de buurt komt is de Porsche Cayenne e-Hybrid, die 462 pk en 700 Nm levert.