Lincoln Aviator slaat een nieuwe weg in

En nee, het is niet die van grote SUV's.

In New York opent Lincoln de deur naar een nieuw hoofdstuk. De Aviator mag dan misschien een preview zijn van het echte werk dat nog moet komen, de auto is in feite bijna productie-klaar en geeft een kijk op de weg die het Amerikaanse merk in wil slaan. Zo is de auto voorzien van allerlei handige technische snufjes en, nog belangrijker, is het Lincoln’s eerste plug-in hybride.

Niet alleen dat, want naast die nieuwtjes is het eveneens de eerste Lincoln die op het nieuwe achterwielaangedreven platform komt te staan. Hierdoor krijgt de bolide een langere wielbasis, waardoor het weer mogelijk wordt om zowel de tweede als derde zitrij van meer ruimte te voorzien. Sterker nog, de Aviator is meer dan 25 cm langer dan de Nautilus, een kleinere SUV waarvan met name de voorkant overeen lijkt te komen. De Aviator is echter weer ongeveer 25 cm korter dan Lincoln’s grootste SUV: de Navigator.

Onder de kap van de Aviator vinden we hoogstwaarschijnlijk een dubbelgeblazen V6, met een optie voor plug-in hybride techniek. Specifieke details over het vermogen of de configuratie zijn er nog niet. Reken er echter maar op dat de luxe-tak van Ford ervoor gaat zorgen dat hij voldoende vermogen aan boord heeft.

De Aviator ziet er zowel van binnen als buiten aantrekkelijk uit. Strakke lijnen en goede proporties werken absoluut in het voordeel van de Aviator. Je kunt twisten over die ietwat ongemakkelijk ogende grille, maar bepaald lelijk is hij niet. Binnenin vinden we allerlei smakelijke materiaalsoorten als hout en leer. Schermen zijn er eveneens in overvloed. Een 12″ centraal infotainmentdisplay vertoont alle benodigde informatie, terwijl de bestuurder kan genieten van een aangename cockpit. Overigens beschikt de Aviator over de ‘Phone As Key’ techniek, waarmee de bestuurder zijn auto kan openen, sluiten en starten met zijn telefoon.