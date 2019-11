Deze T2 heeft de motor van een e-Golf

Het beste van twee werelden?

Klassiek en elektrisch: het lijkt op het eerste gezicht een vreemde combinatie. Toch zien we het steeds vaker. Blijkbaar zijn er mensen die wel gesteld zijn op een traditioneel uiterlijk, maar die wat de aandrijflijn betreft minder conservatief zijn.

De nieuwste creatie in deze categorie is deze Volkswagen T2. Dit guitige busje dateert uit 1972, maar herbergt een aandrijflijn die aanzienlijk moderner is. Deze komt namelijk regelrecht uit de e-Golf. Hiervoor heeft de originele viercilinder die achterin zat het veld moeten ruimen. Dit betekent dat de T2 er qua vermogen flink op vooruitgegaan is, want dat bedraagt nu 136 pk, waar dit eerst niet meer dan 60 pk was. Met het 35,8 kWH grote accupakket is een actieradius van 200 km mogelijk.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben heeft Volkswagen de handen ineengeslagen met EV West. Dit Amerikaanse bedrijf is gespecialiseerd in het elektrificeren van voertuigen. Het is overigens een all-American project, omdat het uitgaat van het Volkswagen Noord-Amerika.

De klassieke versnellingspook is intact gebleven, maar bediend nu in plaats van de verschillende versnellingen evenals in de e-Golf de standen P, R, N en D. Uiterlijke aanpassingen zijn tot een minimum beperkt gebleven. De auto heeft daarom nog dezelfde vrolijke uitstraling als in 1972. Wie het uiterlijk van een T2 en de aandrijflijn van een e-Golf de ideale combinatie vindt, kan helaas niet bij Volkswagen aankloppen. Het is namelijk slechts een eenmalige actie voor drive-in bioscoopevenement in Los Angeles. Als je het vriendelijk vraagt is EV West wellicht wel bereid het kunstje nog een keer te doen.