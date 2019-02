E Classic Mini is duurder dan de Audi e-tron

En ongeveer de helft zo klein.

Het Britse Swindon Powertrain houdt zich normaal gesproken, zoals de naam al doet vermoeden, bezig met aandrijflijnen. Ditmaal durft het bedrijf iets meer op zijn eigen kwaliteiten te rekenen. Vandaag heeft het namelijk bekendgemaakt dat het zijn E Classic Mini in productie gaat nemen. Geïnteresseerden zullen echter diep in de buidel moeten tasten, willen ze er een op de kop tikken.

Na ruim 15.000 testkilometers af te hebben gelegd, is de elektrische Mini klaar voor actie. De productieversie van de originele Mini heeft in plaats van zijn conventionele krachtbron een 80 kW elektrische motor in combinatie met een 24 kWh lithium-ion batterijpakket. De E Classic Mini beschikt over ongeveer 110 pk, waarmee hij in grofweg 9,2 seconden naar de 100 km/u zoeft. Zijn topsnelheid ligt op een schamele 130 km/u. Wanneer de batterijen van het fraaie karretje volledig zijn opgeladen, kan hij ongeveer 200 kilometer ver rijden.

Waar de meeste elektrische auto’s tamelijk aan de zware kant zijn, valt dit bij de E Classic Mini reuze mee. Na het ombouwproces is de auto slechts 80 kg zwaarder dan eerst. Dit tilt het gewicht naar 720 kg. Tegelijkertijd is de gewichtsverdeling er “beter” van geworden. Bij het origineel is de verhouding 68/32, hier is het 57/43. Overigens is er in de kofferbak meer ruimte, o.a. door het verdwijnen van de benzinetank. 200 liter meer, om precies te zijn.

Omdat Swindon Powertrain de auto op praktisch ieder vlak heeft gemoderniseerd, is het niet vreemd dat het prijskaartje enigszins onsmakelijk is. In Groot-Brittannië kost de wagen tenminste 79.000 pond. Dit laat zich omrekenen in ongeveer 90.000 euro – ongeveer 6.000 euro meer dan de Audi e-tron. Hoewel de auto ook als linksgestuurd exemplaar besteld kan worden, is de kans klein dat hij ook naar Nederland zal komen. Aanvankelijk zullen er namelijk slechts 100 worden gemaakt.