De e-Golf is nu nog veel goedkoper dan voorheen

Hoe zou dat toch komen?

De Volkswagen e-Golf is afgelopen week al een paar keer voorbij gekomen. Het is een redelijke aandrijflijn in een uitstekende auto. Met dat ‘redelijk’ doelen we voornamelijk op hoe snel de tijd gaat. Op het gebied van laadtijden en actieradius worden nu eenmaal flinke stappen gemaakt. Kia en Hyundai tonen aan dat er meer mogelijk is met een elektrische auto van 40.000 euro.

Maar! De e-Golf is nu niet meer 40 mille. Volkswagen heeft namelijk de prijzen van de e-Golf verlaagd middels een ‘E-Dition’ uitvoering. Jazeker, op feestjes moet je zeggen: ik rij nu een e-Golf E-Dition. Meestal zijn dit soort uitvoeringen een stukje completer dan voorheen, maar de e-Golf is van zichzelf al behoorlijk aangekleed, min of meer vergelijkbaar met de Highline-uitrusting.

Nee, de E-Dition is gewoon dezelfde auto met een gereduceerd prijskaartje. Er gaan namelijk 6.710 euro van de vraagprijs af, waardoor je nu al kunt wegrijden in een e-Golf voor 34.295 euro. Mocht je je druk maken dat er enorme levertijden zijn, maak je geen zorgen, want Volkswagen geeft aan een grote voorraad te hebben.

De reden voor de actie is overigens vrij logisch te verklaren. De Golf VII gaat binnenkort met pensioen. De e-Golf gaat opgevolgd worden door de ID.3, die in alle opzichten een betere elektrische auto beloofd te zijn. De e-Golf kan dit jaar nog uitgeleverd worden, dus je kan ‘m tegen 4% bijtelling leasen.