Een auto met een behandeling van TechArt is duur. Daarom hebben wij iets voor je dat je misschien wél kunt betalen…

Het is een beproefd recept. Pak iets wat van zichzelf al goed is en maak het beter. Da’s precies wat ’tjoeners’ als TechArt doen. Zij pakken een Porsche, gooien daar hun sausje overheen en zie daar; een goede auto die nog iets beter is.

En dat dit klopt, kun je onder meer zien in de rijtest die onze @wouter een tijdje geleden had met deze TechArt. Een ‘gewone’ 992 coupé die zich dankzij de behandeling van TechArt ineens kan meten met een GT3. Qua vermogen dan.

Allemaal leuk en aardig, maar het kost allemaal wel veel geld. Niet alleen moet je eerst een 911 aanschaffen -wat het duurste is- en dan kun je zomaar 20 ruggen of meer achterlaten bij de vrienden van TechArt. Da’s duur inderdaad.

Wij kunnen ons voorstellen dat niet iedereen dit zomaar kan betalen. Sterker, we hebben het even nagevraagd op de redactie en als we al onze vermogens bij elkaar optellen zitten we nét onder de helft. Ruimschoots…

Dus daarom hebben we nu een TechArt voor je die jij -en wij- waarschijnlijk wél kan betalen. En nog eens gelimiteerd tot 1000 stuks ook. Da’s lekker!

Deze TechArt kun je waarschijnlijk wél betalen

We hebben het hier dan ook niet over een auto, maar over een kalender. Voor aan de muur. TechArt heeft er -net als Pirelli vroeger- eentje gepresenteerd. En het is nogal een luxe ding hoor. Zeggen ze zelf.

En wat ze nog meer zelf zeggen (we houden altijd van superlatieven uit persberichten, zelfs al zijn ze in het Engels) laten we hier even zien…

Journeying from the vibrant streets of Bangkok, Mumbai and Singapore then spanning across California and the Mojave Desert in Nevada to the iconic Port Hercule in Monaco, the new TECHART Calendar 2024 offers enthusiasts and collectors an immersive visual expedition.

Jij kunt hem dus bestellen, maar dan moet je wel snel zijn. En een totaal vermogen van minimaal 34 euro en 80 cent op je bank hebben staan, want zoveel kost hij.

Hebb0n?