Engineer Gianpiero Lambiase is bang voor Max Verstappen

Althans, onder bepaalde voorwaarden is Gianpiero Lambiase bang voor Max Verstappen.

De formule 1 is hot. Hotter dan ooit tevoren en dat komt door 1 man. Althans, de leek zou zeggen dat het door 1 man komt en zijn naam is Max Verstappen. Die wint immers alles en doet het verder ook allemaal alleen. Toch? MAX MAX SUPERMAX!!1!

Nee, ontzettende Ajax successupporter… Max Verstappen doet het NIET in zijn eentje. Hij heeft bij Red Bull een team van meer dan 1000 man om zich heen waardoor hij iedereen op de baan kan vernederen. En ook onder die groep is er 1 man die we allemaal kennen, al zouden we hem op straat voorbijlopen.

Zijn naam is Gianpiero Lambiase en hij is de engineer van Max. Hij is de man met wie Max altijd zo guitig kibbelt op de boordradio. Maar met wie hij natuurlijk nog veel meer doet. De auto perfect krijgen bijvoorbeeld.

Nou, die Gianpiero Lambiase is een beetje bang voor Max Verstappen. Althan, als de dag komt dat de in België geboren race-Monegask niet meer alles wint. Het is volgens hem nu af en toe al vrij verhit, als de dag komt dat er niet meer gedomineerd wordt ziet hij met angst en beven tegemoet.

Gianpiero Lambiase is bang voor Max Verstappen

De twee zitten samen achter de microfoon in de nieuwste Talking Bull podcast van Red Bull en onze vrienden van Racingnews365 hadden de tijd om die even te luisteren en er wat over te schrijven. Waarvoor dank, wij moesten werken helaas…

“Mijn grootste angst is het moment waarop we meer tegenstand gaan krijgen, dat we niet meer elke race winnen, want als je nu al ziet hoe Max me behandelt…”, zegt hij, alvorens Verstappen en de rest van de studio in lachen uitbreekt. “Ik kijk echt niet uit naar die dag”, zegt de engineer vervolgens.

Gebbetjes dus, maar zit er niet in elk grapje toch een stukje waarheid? Ik kan me oprecht voorstellen dat Max Verstappen niet de makkelijkste is om mee te werken, zeker als het even niet gaat zoals hij wil. Dat maakt hem ook zo’n grote, natuurlijk.

Goed, laten we vooral hopen dat Max de komende tijd gewoon blijft winnen. Is beter voor het hart van Gianpiero Lambiase! En voor de Nederlandse superfan natuurlijk!