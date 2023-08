Pirelli wil afscheid nemen van de regenband

Het lijkt erop dat Pirelli er over denkt om helemaal af te stappen van full-wets. De Formule 1 coureurs willen hem toch niet.

De mannen van de koningsklasse klagen al langer over band met de blauwe wang. Daarom kwam Pirelli enthousiast met een nieuwe regenband vanaf de Grand-Prix van Monaco. Voorafgaand aan de introductie werd er uitgebreid getest, maar toch wil niemand aan het nieuwe rubber.

Heeeeeeeeel natte baan

De full-wets doen het namelijk alleen op een wel heel erg natte baan. En als er zoveel water op de baan staat dat de nieuwe blauwe Pirelli regenband eronder kan, wordt er meestal helemaal niet meer gereden door de Formule 1.

Dus alle tests ten spijt, de band blijkt nutteloos. Dat werd Pirelli ook pijnlijk duidelijk tijdens de sprintrace op Spa-Franchorchamps. Alle coureurs wilden zo snel mogelijk over naar intermediates. Toen de safety car naar binnen ging was de baan al niet meer nat genoeg voor de nieuwe regenband.

Andere nieuwe band

Nou was dat Pirelli ook opgevallen. Dus zegt het bandenmerk tegen het Duitse Auto Motor und Sport dat ze wellicht een helemaal nieuwe band willen introduceren. Een super-intermediate.

Deze nieuwe “superband” moet dan in natte omstandigheden zowel de intermediates als de full-wets vervangen. Het beste van de twee compounds zou dan gecombineerd moeten worden.

Alleskunner

Het idee is dat die nieuwe band meer water aan kan dan de huidige intermediates. De full-wets zijn dan niet meer nodig, want als er zoveel water op de baan staat dat die eronder moeten, wordt er in verband met de veiligheid toch niet meer gereden.

Pirelli moet het nog wel even voorleggen aan de teams en voor het seizoen van 2024 zal de band er dus niet zijn. De hele ontwikkeling en het testen van de band moet nog beginnen namelijk. We zijn benieuwd!