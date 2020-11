Vilner Grand Cherokee SRT lost problemen op - Autoblog.nl

Dankzij de Vilner Grand Cherokee SRT is er een probleem minder op de wereld. Nice!

Het is een beetje een lastige combinatie, de performance SUV. Aan de ene kant zijn het geweldige auto’s. Ze kunnen werkelijk alles. Performance SUV’s zijn erg snel, erg luxe, erg cababel en erg indrukwekkend. Daarbij zit je hoog en droog en heb je een bepaald gevoel van macht. Het is niet alleen de snelheid die indruk maakt. Het is vooral het idee dat er zoveel massa zó snel kan gaan.

Goedkoop interieur

Alleen is het vaak ook een beetje zonde en meh. Leuk, een X5 M Competition, maar een M5 is dynamisch gezien superieur, zonder dat je echt veel in moet leveren. In tegendeel. Hoogstwaarschijnlijk zijn de terreincapaciteiten van de auto’s identiek. Bij de Jeep Grand Cherokee SRT ligt het wat anders. Ten eerste is het de enige SRT met vierwielaandrijving. Ten tweede is een Jeep minder pretentieus én waarschijnlijk ook iets vaardiger in het terrein. Het enige nadeel is het wat goedkope interieur. Gelukkig heeft deze Vilner Grand Cherokee SRT daar een oplossing voor!

Vilner Grand Cherokee SRT

Volgens Vilner was er een eigenaar van een Grand Cherokee SRT en die was gek op Jeeps, maar vond het interieur van zijn auto ‘knaak’. Hij wilde zijn auto eigenlijk niet verkopen, maar wilde ook niet meer leven met het interieur. Jazeker, ook mensen met een 6.4 liter V8 hebben échte problemen. Gelukkig kon Vilner het probleem van de Grand Cherokee SRT verhelpen.

Effectief vaatje

Daarvoor tapten ze uit een bekend doch effectief vaatje. Ze gingen aan de slag met echt nappaleder. In veel auto’s staat er wel ‘leren bekleding’, maar dan is het vaak kunstleder (mono pur, twin leder etc) óf de zitting zijn van echt leder, maar de zijkanten en dergelijke zijn van nepleer. In het geval van de Vilner Grand Cherokee SRT hoef je je nergens druk om te maken: alles is van zacht en soepel nappaleder.

Joie de vivre

Dus de stoelen, achterbank, armleuning, het stuurwiel, de deurpanelen, onderkant van het dashboard van de power-SUV zijn allemaal in nappaleder gehuld. Alles in de Vilner Grand Cherokee SRT is stemmig zwart, maar voor een beetje joie-de-vivre is er gebruik gemaakt van witte én rode stiksels. het geheel maakt een veel hoogwaardigere indruk. Met een beetje mazzel ruikt het nu ook wat ‘duurder’. In sommige gevallen kan Vilner zwaar over the top gaan, waardoor het eng, kitscherig of beide wordt. In dit geval is het echt een gave toevoeging.

Prijs Vilner Grand Cherokee SRT

Wat zo’n Vilner Grand Cherokee conversie gaat kosten is nog niet bekend. Het is allemaal maatwerk, dus vraag eens een offerte bij ze op. In de tussentijd kun je weer in alle luxe rondrijden in een Jeep, dus er is één probleem minder op deze wereld.