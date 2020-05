Deze Toyota Land Cruiser occasion is beter dan de echte

De Toyota Land Cruiser FJ40 die als occasion wordt aangeboden is met de kunst van het restomodden een leuke invalshoek op het origineel.

Als je het hebt over kleine, potente offroaders, valt waarschijnlijk de naam ‘Jeep’ vrij direct. Het fenomeen kwam van de Willys MB, de auto die Amerikaanse soldaten onder meer ondersteunden om 75 jaar geleden ons land te bevrijden. Klein, simpel, dapper en vooral heel inzetbaar.

Japanse kopie

Beter goed gejat dan slecht bedacht: Japan was onder de indruk van de potente offroader en hoe hij de Amerikanen hielp. Het land was onder de indruk en Toyota kreeg de opdracht om iets soortgelijks te bouwen. Je kunt er niet omheen: hij lijkt sprekend op de Jeep. Het prototype genaamd AK10 en de iets minder uitgeklede versie die later kwam:

Want we hebben het al over 1955 dat de Toyota BJ (afbeelding boven) wordt geïntroduceerd. Net als bij de Willys Jeep is na alle oorlogspraktijken interesse voor eenzelfde auto, maar dan voor de burger. Voor Jeep wordt dat de CJ5, voor Toyota wordt dat de eerste generatie Land Cruiser.

Die werd overigens lang niet zo bekend als zijn opvolger. Die opvolger kwam in 1960 en de generatie heette FJ40. Het heeft nog wel vrij veel weg van de Jeep, maar toch wist Toyota er qua techniek een eigen twist aan te geven. De FJ40 zou de Land Cruiser zijn iconische status bezorgen. Dapper, sterk, onverwoestbaar en de auto kon komen waar vele normale auto’s het niet meer aandurfden. Een ware offroader. De Land Cruiser zette zichzelf op de kaart. Zelfs nu nog: je kan nog gloednieuwe Land Cruisers kopen en ook die gaan maar lastig kapot.

Klassieker

Ondertussen heeft de Toyota Land Cruiser FJ40 een heuse klassiekerstatus. Goed nieuws en slecht nieuws: het betekent dat er zeker verzamelaars zijn die hun FJ40 enorm goed hebben bewaard en dan doen ze het zeker nog wel. Slecht nieuws is dat ook onverwoestbare auto’s zich maar lastig kunnen weren tegen de tand des tijds en goedkoop is duurkoop, ook bij goedkope FJ40’s. Uitzonderingen vormen de regel, maar als je echt wil offroaden en de auto goed gebruiken, kan je beter een model uit de jaren ’90 of vroege jaren ’00 scoren.

Restomod

Maar zoals elke klassieker is er ook een fanbase voor de FJ40. En een deel van die fans vindt de iconische styling van de FJ40 veel leuker dan dat moderne spul. Hebben ze trouwens ook wel gelijk in. Er duikt een Toyota Land Cruiser FJ40 op als occasion en de kunst van het restomodden biedt soelaas voor degenen die moderne techniek in een FJ40-jasje willen.

De bouwer is FJ Company en de welbekende Singer-metafoor dekt de inhoud prima. Oude wijn, nieuwe zakken. Maar dan precies waar het telt: onderhuids is de FJ40 hagelnieuw. Als we de advertentie mogen geloven is de auto wel gebaseerd op een ‘echte’ FJ40, eentje uit 1984. Een moderne 4.0 liter grote V6 van Toyota met compressor (‘meer dan 320 pk’) doet de aandrijving. En als laatste voetnoot: het gaat om een FJ43, dat houdt in dat er wat extra centimeters bij de wielbasis opgeteld werden. Zo is de auto niet te klein om met vier personen op pad te gaan.

Klinkt als het beste van twee werelden. De advertentie meldt geen prijs, maar een kijkje op de website van FJ Company geeft een indicatie van zo’n 180.000 dollar. Met zijn kilometerstand van 3.000 km hoef je daar niet gigantisch ver onder te gaan zitten. Zoals elke restomod is het absoluut niet goedkoop. Maar iemand is vast wel zo gek en/of geniaal om dit aan te durven.