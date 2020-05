AB Gemist: BMW M235i, alles over de AMG 4.0 V8 en meer

Veel pk-gebulder deze week op Autoblog. Maar ook een milieu verantwoordelijke rijtest.

Maandag 27 april – BMW M235i Gran Coupé rijtest en video

BMW doet nu ook mee in het segment van de compacte sedans. De nieuwe 2 Serie Gran Coupé concurreert met auto’s als de Audi A3 en de Mercedes CLA. Is deze anders of beter, of maakt het eigenlijk allemaal maar weinig uit? We reden met de dikste variant, de M235i xDrive!

Dinsdag 28 april – Mercedes-AMG GLC63S acceleratie

Zo snel accelereert de Mercedes-AMG GLC63S 4MATIC+ naar 100, 200 en uiteindelijk zijn topsnelheid. Gemeten met de Dragy GPS app.

Donderdag 30 april – Peugeot e-2008 rijtest en video

We maakten een rijtest over de nieuwe Peugeot e-2008 SUV. Is een elektrische aandrijflijn de beste keuze voor de compacte cross-over van Peugeot?

Vrijdag 1 mei – Alles over de Mercedes-AMG 4.0 V8

In alle huidig topmodellen van Mercedes-AMG tref je deze geblazen 4.0 V8. In deze uitgebreide video leggen we alles uit over deze motor.

Zaterdag 2 mei – PCCM+ review – Porsche 996

Wat vliegt de tijd he? Als dat ergens geldt is dat voor infotainment systemen voor auto’s. Vandaar dat Porsche voor de 996 (en 986) een hagelnieuw PCCM+ systeem ontwikkelde, tijd voor een review.