Audi RS6 met extreme widebody: hoe dik is té dik?

Deze widebody met een Audi RS6 eraan vast doet een gooi naar die laatste categorie.

Het beste van twee werelden. Zo beschrijven velen de Audi RS6 Avant. De nieuwste generatie doet in ieder geval alles volgens de vooroordelen: gigantisch, duur, enorme motor en dito specs. In dit geval een standaard A6 met een 4.0 V8 met twee turbo’s, goed voor 600 pk en 800 Nm. De RS6-fanbase is tegenwoordig dermate groot dat ook de Amerikanen de auto voor het eerst krijgen.

Unieker maken

Met steeds meer fans van de vorige RS6’en die nu genoeg geld hebben om eentje te kopen, is de nieuwe waarschijnlijk veel interessanter. Zo zijn er in zijn paar maanden op de markt al een stuk of 20 op Nederlands kenteken geregistreerd en in andere markten wordt de auto al driftig gekocht. De keuze is reuze wat betreft Audi’s eigen verfraaiingen, maar dan nog wil je misschien iets meer in het oog springen. Dan moet je een tuner maar eens lief aankijken of deze widebody voor de Audi RS6 op de markt mag komen.

I am super happy with how this RS6 turned out. The combination of peach paint and silver taillights is just 👌👌.Also an… Geplaatst door BradBuilds op Donderdag 30 april 2020

Blubberdik

Digitale tuner Brad Builds (Facebook en Instagram) laat zien hoe je de auto unieker zou kunnen maken. Het antwoord is, zoals vaker, een gigantische widebody voor de Audi RS6. Naast het extreem brede voorkomen van de auto is er ook nog ruimte voor een lage voorsplitter waarmee zelfs blaadjes weerstand bieden en natuurlijk brede velgen met kleine banden die met een goede lading camber de rest van de tuning-clichés bevestigen.

Qua kleur werd gekozen voor ‘perzik-roze’. Het lijkt op wit met de warme kleurstelling van de foto’s, maar toch een mooie subtiele afwijking. Datzelfde geldt voor de achterlichten: het lijkt niet veel bijzonders, maar ze zijn wit doorzichtig in plaats van rood. Omdat alles aangepakt moet worden.

Enkel digitaal

Zoals gezegd bestaat de dikke widebody Audi RS6 alleen digitaal, de toch wel foto-realistische renders zijn de signatuur van Brad Builds. Hij verzorgde ook bijvoorbeeld de dik getunede RX-8 en apocalyps-klare Model X die we eerder lieten zien. Inspiratie voor een tuner of widebody-maker om zich te melden?